Землетрус на сході Туреччини: загинула щонайменше 21 людина

На сході Туреччини ввечері п'ятниці, 24 січня, стався потужний землетрус, що забрав життя щонайменше 21 особи. Він був настільки сильним, що відчувався навість у сусідніх країнах, повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Згідно з повідомленням, землетрус магнітудою 6,8 уразив провінцію Елязиг, що знаходиться у близько 550 кілометрах на схід від столиці Туреччини Анкари. При цьому було зафіксовано десятки поштовхів. Землетрус розпочався близько дев'ятої вечора за місцевим часом.

В Елязигу внаслідок природної катастрофи загинули 16 осіб, ще четверо - у сусідній провінції Малатья, повідомляє турецьке Управління з питань надзвичайних ситуацій та стихійних лих (AFAD). Також у заяві відомства зазначається, що близько тисячі людей потрапили у лікарні із пораненнями.

Державні медіа у Сирії, Ірані та навіть Лівані повідомили, що землетрус відчувався і на території цих країн.

Пошук постраждалих від землетрусу

За словами міністра внутрішніх справ Сулеймана Сойлу, працівники ратувальних служб зараз продовжують шукати під завалами близько 30 зниклих безвісти. Їхнє становище ускладнюється тим, що вночі температура повітря в Елязигу опустилася до мінус 8 градусів за Цельсієм.

Рятувальники продовжують шукати постраждалих від землетрусу на сході Туреччини

За словами Сойлу, землетрус класифікували як надзвичайну ситуацію "третього рівня", що означає, що вона потребує залучення відповідних служб на національному рівні, але не вимагає міжнародної допомоги.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вже відреагував на катастрофу. "Я бажаю Божої милості нашим братам, що втратили своє життя у землетрусі та найшвидшого одужання тим, хто був поранений", - написав Ердоган у Twitter.

Історія землетрусів у Туреччині

Туреччина вже неодноразово переживала потужні землетруси. Понад 17 тисяч людей загинули у серпні 1999 року, коли поштовх магнітудою 7,6 стався поблизу міста Ліміт у 90 кілометрах від Стамбула. Тоді близько 500 тисяч людей залишилися без домівок. У 2011 році землетрус на сході країни поблизу міст Ван та Ерджиш призвів до загибелі щонайменше 523 осіб. Не оминають землетруси і турецькі курорти.

Тому через високий ризик землетрусів деякі експерти ставлять під сумнів плани Ердогана з побудови каналу між Чорним та Мармуровим морям поблизу Стамбула. Цей проект вже охрестили "другим Босфором".