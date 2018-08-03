Землетрус на острові Ломбок: підтверджено загибель вже 436 людей

Офіційно підтверджена загибель 436-ти людей внаслідок землетрусу на курортному острові Ломбок в Індонезії. Про це в понеділок, 13 серпня, повідомила агенції dpa індонезійська національна служба боротьби з наслідками катастроф.

Наразі медичної допомоги потребують ще 1350 травмованих. Понад 350 тисяч жителів острова на даний момент не мають даху над головою. За повідомленнями, оприлюдненими раніше, понад 70 тисяч будівель на острові зруйновані. Фінансові втрати курортного острова внаслідок природної катастрофи оцінюють у приблизно 345 мільйонів доларів США.

Нагадаємо, що 9 серпня курортний острів Ломбок постраждав від потужного афтершоку магнітудою 5,9 (за оцінкою Геологічної служби США), який цілковито зруйнував пошкоджені першим струсом будівлі. Загалом після недільного землетрусу острів відчув близько 450 афтершоків, але більшість із них були слабкими.

Перший руйнівний підземний поштовх магнітудою 6,9 на острові Ломбок стався увечері неділі, 5 серпня. Епіцентр землетрусу на острові був розташований за 18 кілометрів на північний схід від регіону Північний Ломбок на глибині приблизно 15 кілометрів. Після першого струсу були зафіксовані ще близько 20 підземних поштовхів. Найбільше струс був відчутний у столиці регіону Матарам. Поштовхи також були відчутні на сусідньому острові Балі та у східній частині провінції Східна Ява.