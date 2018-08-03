 Землетрус на острові Ломбок: підтверджено загибель вже 387 людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.08.2018

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Новини

Землетрус на острові Ломбок: підтверджено загибель вже 387 людей

Підтверджене число жертв землетрусу на індонезійському острові Ломбок зросло до 387 осіб. Понад 13 тисяч людей отримали травми.

Понад 70 тисяч будівель були зруйновані землетрусом на острові Ломбок

Понад 70 тисяч будівель були зруйновані землетрусом на острові Ломбок

Офіційно підтверджена загибель 387-ми людей внаслідок землетрусу на курортному острові Ломбок в Індонезії. Про це в суботу, 11 серпня, індонезійська національна служба боротьби з наслідками катастроф повідомила агенції dpa.

У відомстві зазначили, що кількість загиблих може бути ще вищою, оскільки рятувально-пошукові роботи тривають і невідомо, скільки ще людей опинилися під завалами і уламками зруйнованих будівель. Представник відомства повідомив, що для розміщення всіх врятованих не вистачає наметів. Бракує такоє їжі та ковдр.

Повідомляється, що 13 700 людей отримали травми. Щонайменше 400 тисяч осіб втратили дах над головою чи змушені були залишити свої домівки. За повідомленнями, оприлюдненими напередодні, понад 70 тисяч будівель на острові зруйновані.

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В Індонезії на острові Ломбок стався потужний землетрус, через який загинули щонайменше 39 людей, повідомляє місцева влада. Поранено понад 50 осіб. (05.08.2018)

9 серпня острів Ломбок постраждав від нового потужного афтершоку магнітудою 5,9 (за оцінкою Геологічної служби США), який цілковито зруйнував пошкоджені першим струсом будівлі. Загалом після недільного землетрусу острів відчув близько 450 афтершоків, але більшість із них були слабкими.

Нагадаємо, увечері неділі, 5 серпня, на індонезійському острові Ломбок стався підземний поштовх магнітудою 6,9. Епіцентр землетрусу на острові був розташований за 18 кілометрів на північний схід від регіону Північний Ломбок на глибині приблизно 15 кілометрів. Після першого струсу були зафіксовані ще близько 20 підземних поштовхів. Найбільше струс був відчутний у столиці регіону Матарам. Поштовхи також були відчутні на сусідньому острові Балі та у східній частині провінції Східна Ява.

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