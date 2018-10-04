Землетрус на Гаїті: щонайменше 11 загиблих

Через землетрус магнітудою 5,9, що стався біля північно-західного узбережжя Гаїті ввечері у суботу, 6 жовтня, загинуло щонайменше 11 людей, повідомив представник уряду, передає агенція AFP.

Епіцентр землетрусу був розташований приблизно за 19 кілометрів на північний захід від міста Порт-де-Пайкс на глибині 11,7 кілометра, повідомляє Геологічна служба США. Внаслідок струсу були зруйновані та пошкоджені багато будинків.

Президент країни Жовенель Моїз закликав громадян "залишатися спокійним", зазначивши, що місцева та регіональна влада допомагають тим, хто постраждав від стихійного лиха. Агентство цивільного захисту Гаїті заявило, що пораненим надається медична допомога у лікарнях.

У 2010 році на Гаїті стався потужний землетрус, через який загинуло щонайменше 200 тисяч людей та ще близько 300 тисяч отримали поранення. Багато мешканців країни досі живуть у притулках, оскільки їхні будинки так і не були відновлені.