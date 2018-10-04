 Землетрус на Гаїті: щонайменше 11 загиблих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.10.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Землетрус на Гаїті: щонайменше 11 загиблих

Через землетрус, що стався поблизу узбережжя Гаїті, загинуло щонайменше 11 людей. Пораненим надається медична допомога, повідомляє влада.

На Гаїті відбувся потужний землетрус

На Гаїті відбувся потужний землетрус

Через землетрус магнітудою 5,9, що стався біля північно-західного узбережжя Гаїті ввечері у суботу, 6 жовтня, загинуло щонайменше 11 людей, повідомив представник уряду, передає агенція AFP.

DW.COM

Близько 50 тисяч дітей в країні після руйнівного буревію "Метью" залишились без домівок та живуть в жахливих умовах. Інші - страждають від голоду та на різні хвороби, зокрема, холеру. (04.11.2016)

Більше доби минуло відтоді, як на Гаїті стався потужний землетрус. Досі складно оцінити весь обсяг жахливої трагедії. Доводиться рахуватися з десятками тисяч жертв. (14.01.2010)

Епіцентр землетрусу був розташований приблизно за 19 кілометрів на північний захід від міста Порт-де-Пайкс на глибині 11,7 кілометра, повідомляє Геологічна служба США. Внаслідок струсу були зруйновані та пошкоджені багато будинків.

Президент країни Жовенель Моїз закликав громадян "залишатися спокійним", зазначивши, що місцева та регіональна влада допомагають тим, хто постраждав від стихійного лиха. Агентство цивільного захисту Гаїті заявило, що пораненим надається медична допомога у лікарнях.

У 2010 році на Гаїті стався потужний землетрус, через який загинуло щонайменше 200 тисяч людей та ще близько 300 тисяч отримали поранення. Багато мешканців країни досі живуть у притулках, оскільки їхні будинки так і не були відновлені.

Дивитись відео 00:53
Now live
00:53 хв

Ураган на Гаїті: зйомки руйнувань дроном (12.10.2016)

Аудіо й відео до теми

Ураган на Гаїті: зйомки руйнувань дроном (12.10.2016)  

Також за темою

Peru Vorbereitungen für Besuch Papst Franziskus

Перед візитом Папи Перу пережило потужний землетрус, є загиблі 14.01.2018

Десятки людей поранені, не менше двох загинуло через сильний землетрус у Перу. Попри побоювання, цунамі внаслідок стихійного лиха не утворилося.

Mexiko Erdbeben | Schaden in Veracruz

Кількість загиблих через землетрус у Мексиці перевалила за 30 08.09.2017

Унаслідок землетрусу магнітудою понад 8 балів у Мексиці, за останніми даними, загинули вже щонайменше 32 особи. Рятувально-пошукові роботи тривають. Президент Мексики називає землетрус найпотужнішим за понад століття.

Реклама

Докладно

Політична реклама у Сараєві, вересень 2018 року

Боснія і Герцеговина: вибори - між Путіним та Ердоганом

За 23 роки Боснія та Герцеговина так і не змогла подолати етнічні протиріччя.  

Toyota відкликає автомобілі через дефект у гібридній системі

Toyota відкликає 2,4 мільйона гібридних автомобілів

У гібридній системі автомобілів Prius і Auris виявлені несправності, через які може глохнути двигун.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  