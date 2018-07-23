 Землетрус в Індонезії: щонайменше десять загиблих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.07.2018

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Новини

Землетрус в Індонезії: щонайменше десять загиблих

На острові Ломбок в Індонезії стався землетрус магнітудою 6,4. Загинули щонайменше 10 людей, але влада побоюється, що кількість жертв може виявитися більшою.

Наслідки землетрусу на острові Ломбок

Наслідки землетрусу на острові Ломбок

В Індонезії на острові Ломбок в неділю, 29 липня, стався землетрус магнітудою 6,4. В результаті загинули щонайменше 10 осіб, ще близько 40 людей отримали поранення, повідомила влада країни.

Геологічна служба США повідомила, що землетрус стався на глибині семи кілометрів. Після першого струсу були зафіксовані ще близько 40 повторних підземних поштовхів. Епіцентр знаходився в 47 кілометрах на північний схід від столиці острова міста Матарам.

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На індонезійському острові Балі триває виверження вулкану Агунг. Місцевих жителів із зони безпеки евакуювали. Про загрозу життю людей наразі не йдеться. (29.06.2018)

Витоку лави з вулкана ще не зафіксовано. Утім, місцеве населення евакуюється з прилеглої до гори зони. (11.05.2018)

Найбільше постраждалих на сході острова Ломбок, де землетрус тривав 10 секунд - там загинуло щонайменше вісім людей. Більшість смертельних випадків та травм пов'язані з падінням бетонних плит. Утім, кількість жертв може зрости, оскільки інформація з усіх частин острова все ще збирається, повідомив представник агентства з ліквідації наслідків стихійних лих Індонезії, передає агенція dpa. Постраждалим надається допомога.

Внаслідок землетрусу зруйновано та пошкоджено десятки одноповерхових та багатоповерхових будинків. Також були пошкоджені лінії електропередач. Землетрус також спричинив великий зсув з гори Рінджані. На острові Балі, що знаходиться на заході від Ломбока, багато туристів залишили свої готелі.

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