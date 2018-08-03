 Землетрус в Індонезії: число загиблих наближається до ста | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.08.2018

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Новини

Землетрус в Індонезії: число загиблих наближається до ста

Кількість загиблих внаслідок землетрусу в Індонезії зросла до щонайменше 91 особи. 200 людей поранені. Пошкоджені тисячі будинків.

Руйнування внаслідок землетрусу на острові Ломбок (5 серпня, 2018 року)

Руйнування внаслідок землетрусу на острові Ломбок (5 серпня, 2018 року)

Внаслідок землетрусу на острові Ломбок в Індонезії, що стався в неділю, 5 серпня, загинула щонайменше 91 людина. Ще понад 200 людей зазнали поранень, повідомляють у службі з надзвичайних ситуацій країни. Тисячі будівель, в тому числі житлових, були пошкоджені. Мешканці були змушені залишити свої домівки і шукати прихисток деінде, цитує речника служби інформагенція dpa.

Рятувальні служби не припиняють пошуки загиблих і постраждалих. За повідомленнями інформагенцій, рятувальники евакуювали понад тисячу туристів із островів поруч з Ломбоком. Офіційні особи повідомляють про 900 евакуйованих туристів. Жертв серед відпочивальників, за наявними даними, немає.

Підземний поштовх магнітудою у 7 балів стався на індонезійському острові Ломбок увечері неділі. Епіцентр землетрусу на острові був розташований за 18 кілометрів на північний схід від регіону Північний Ломбок на глибині приблизно 15 кілометрів. Після першого струсу були зафіксовані ще близько 20 підземних поштовхів. Найбільше струс був відчутний у столиці регіону Матарам. Поштовхи також були відчутні на сусідньому острові Балі та у східній частині провінції Східна Ява. 

Незабаром після землетрусу індонезійська влада оприлюднила застереження щодо можливого цунамі. Пізніше його скасували, бо фахівці національної агенції з геофізики зафіксували біля узбережжя лише невеликі хвили висотою до 13 сантиметрів.

Новий землетрус став вже другим за останній тиждень на острові Ломбок. 29 липня там був зафіксований землетрусмагнітудою 6,4 бала. Внаслідок катастрофи тоді загинули 16 людей, ще близько 160 людей дістали поранення. Були зруйновані та пошкоджені сотні будинків.

 

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