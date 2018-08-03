Землетрус в Індонезії: підтверджене число жертв зросло до 321 особи

Число жертв землетрусу на курортному острові Ломбок у Індонезії зростає. Офіційно підтверджена загибель 321 людини, повідомили агенцію dpa в індонезійській національній службі боротьби з наслідками катастроф у п'ятницю, 10 серпня.

При цьому у відомстві зазначили, що кількість загиблих буде ще вищою, необхідний час для верифікації. Наразі тривають рятувально-пошукові роботи. Понад 70 тисяч будівель на острові зруйновані. 270 тисяч людей втратили дах над головою чи змушені були залишити свої домівки.

9 серпня острів Ломбок постраждав від нового потужного афтершоку магнітудою 5,9 (за оцінкою Геологічної служби США), який цілковито зруйнував пошкоджені першим струсом будівлі. Загалом після недільного землетрусу острів відчув близько 450 афтершоків, але більшість із них були слабкими.

Нагадаємо, увечері неділі, 5 серпня, на індонезійському острові Ломбок стався підземний поштовх магнітудою 6,9. Епіцентр землетрусу на острові був розташований за 18 кілометрів на північний схід від регіону Північний Ломбок на глибині приблизно 15 кілометрів. Після першого струсу були зафіксовані ще близько 20 підземних поштовхів. Найбільше струс був відчутний у столиці регіону Матарам. Поштовхи також були відчутні на сусідньому острові Балі та у східній частині провінції Східна Ява.

Недільний землетрус став вже другим за останні два тижні на острові Ломбок. 29 липня там був зафіксований землетрус магнітудою 6,4. Внаслідок катастрофи тоді загинули 17 людей, ще близько 160 людей зазнали поранень. Були зруйновані та пошкоджені сотні будинків.