Землетрус в Японії: щонайменше двоє загиблих

На острові Хоккайдо в Японії в ніч на четвер, 6 вересня, стався землетрус магнітудою 6,7, повідомляє Геологічна служба США. За даними американських фахівців, епіцентр землетрусу зафіксовано на відстані 62 кілометри від адміністративного центру Хоккайдо міста Саппоро, передає агенція новин AFP.

Місцеві ЗМІ та влада повідомляють про численні руйнування та зсуви ґрунту внаслідок стихійного лиха. Щонайменше двоє людей загинуло, ще 40 вважаються зниклими безвісти. За даними телеканалу NHK, 125 осіб отримали різноманітні травми внаслідок землетрусу та спричинених ним руйнувань, передає агенція новин AP.

Рятувальники активно застосовують гелікоптери

Напередодні в Японії вирував тайфун "Джебі", що також призвів до численних жертв та руйнувань. З метою подолання наслідків стихійних лих та для рятувальних робіт, уряд вже мобілізував чотири тисячі військовослужбовців. Очікується, що в регіон відправлять ще 20 тисяч військових. Під час рятувальних операцій застосовуються гелікоптери.

Серед іншого землетрус пошкодив одну з місцевих електростанцій, унаслідок чого близько трьох мільйонів домогосподарств залишилися без електропостачання. Через стихійне лихо припинено залізничне сполучення, також повідомляється про перебої з авіасполученням, передає агенція новин dpa. В одному з місцевих аеропортів в результаті землетрусу обавалився дах одного з терміналів, тож летовище закрили на день.