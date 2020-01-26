Землетрус в Туреччині: кількість загиблих сягнула 35

Кількість загиблих внаслідок землетрусу у турецькій провінції Елязиг, який стався два дні тому, надалі зростає. Станом на неділю, 26 січня, рятувальники знайшли під завалами вже 35 тіл. Міністр внутрішніх справ країни Сулейман Сойлу заявив, що наразі тривають пошуки ще шістьох людей, які перебувають під уламками зруйнованих будинків, цитує інформагенція AFP.

Своєю чергою, телеканал NTV повідомив, що зниклими безвісти вважаються 14 людей. Сподівання знайти під завалами живих людей згасають через холодну погоду - вночі стовпчик термометра опускається до мінус десяти градусів за Цельсієм. У пошуковій операції беруть участь чотири тисячі рятувальників. За даними влади, екстреним службам вдалося врятувати життя 45 осіб.

Пошукова операція в Туреччині триває

Як повідомив міністр охорони здоров'я країни Фахреттін Коджа, поранення внаслідок землетрусу загалом отримали 1607 людей. З них 104 особи перебувають в лікарнях, 13 людей - у важкому стані.

За даними влади, близько 15 тисяч людей наразі розміщені у спортзалах та школах. Багато осіб досі не наважуються повернутися до своїх будинків, побоюючись повторного землетрусу. З п'ятниці у провінції було зафіксовано 714 підземних поштовхів. Президент Реджеп Ердоган заявив, що "були зроблені всі зусилля для того, щоб громадяни, чиї будинки зруйновані або були пошкоджені, не постраждали в цей зимовий період".

Кількість загиблих внаслідок землетрусу надалі зростає

Землетрус магнітудою 6,8, епіцентр якого знаходився в турецькій провінції Елязиг, стався близько дев'ятої години вечора в п'ятницю, 24 січня. Внаслідок землетрусу було зруйновано 76 будівель, 645 будинків були сильно пошкоджені. Підземні поштовхи також були відчутні поблизу кордонів з Іраком та Сирією.