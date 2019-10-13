 Землетрус в Албанії: щонайменше 20 загиблих і сотні поранених | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.11.2019

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Новини

Землетрус в Албанії: щонайменше 20 загиблих і сотні поранених

Найбільше від землетрусу постраждали міста Дуррес і Тумане. Рятувальники намагаються знайти під завалами тих, хто вижив.

Зруйновані будинки у місті Тумане

Зруйновані будинки у місті Тумане

Внаслідок потужного землетрусу в Албанії , який стався вранці у вівторок, 26 листопада, загинуло щонайменше 20 людей, повідомило міністерство оборони країни. Поранення отримали 600 осіб, при цьому дев'ять людей госпіталізовані з важкими травмами.

Найбільше внаслідок землетрусу постраждало місто Дуррес, де загинуло десять людей, і Тумане, де були знайдені тіла п'ятьох осіб, повідомила міністерка оборони Ольта Джачка. Ще одна людина загинула, вистрибнувши з вікна у місті Курбін. При цьому в Дурресі живими були знайдені 42 людини. Рятувальники розшукують під завалами будинків тих, хто міг вижити. Як повідомляється, досі зберігається ризик нових підземних поштовхів.

Рятувальники виносять поранених людей у місті Тумане

Рятувальники виносять поранених людей у місті Тумане

Внаслідок землетрусу було зруйновано щонайменше три будинки, повідомляє агенція AP. Поки точно не відомо, скільки людей перебувало в них вночі. У місті Дуррес рятувальникам вдалось знайти живих підлітка та дитину, повідомили місцеві телеканали. Люди повідомляють про те, що під завалами залишаються їхні родичі, з якими їм вдалося поговорити телефоном, передає агенція Reuters.

Влада закликала людей у найбільш постраждалих районах не повертатись у свої будинки та не користуватись автомобілями, щоб дати вільний доступ аварійному транспорту. Багато людей повідомили про тріщини в будинках. У містах Дуррес і Фуше-Круя солдати встановлюють намети, в яких будуть ночувати постраждалі.

Рятувальники розшукують тих, хто міг вижити

Рятувальники розшукують тих, хто міг вижити

"Це драматичний момент, коли нам слід зберігати спокій, залишатися поруч один з одним, щоб впоратися з цим шоком", - заявив прем'єр-міністр країни Еді Рама.

Землетрус магнітудою 6,3 за шкалою Ріхтера стався на західному узбережжі Албанії 26 листопада близько 4 ранку за місцевим часом. Його епіцентр зареєстрували за 10 кілометрів на північ від портового міста Дуррес і за 30 кілометрів на захід від Тирани. Загалом було зафіксовано близько 100 поштовхів. Через кілька годин землетрус магнітудою 5,4 стався в Боснії. Про постраждалих не повідомляється.

Дивитись відео 01:09

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Аудіо й відео до теми

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