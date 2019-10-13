Землетрус в Албанії: щонайменше 20 загиблих і сотні поранених

Найбільше від землетрусу постраждали міста Дуррес і Тумане. Рятувальники намагаються знайти під завалами тих, хто вижив.
Внаслідок потужного землетрусу в Албанії , який стався вранці у вівторок, 26 листопада, загинуло щонайменше 20 людей, повідомило міністерство оборони країни. Поранення отримали 600 осіб, при цьому дев'ять людей госпіталізовані з важкими травмами.
Найбільше внаслідок землетрусу постраждало місто Дуррес, де загинуло десять людей, і Тумане, де були знайдені тіла п'ятьох осіб, повідомила міністерка оборони Ольта Джачка. Ще одна людина загинула, вистрибнувши з вікна у місті Курбін. При цьому в Дурресі живими були знайдені 42 людини. Рятувальники розшукують під завалами будинків тих, хто міг вижити. Як повідомляється, досі зберігається ризик нових підземних поштовхів.
Внаслідок землетрусу було зруйновано щонайменше три будинки, повідомляє агенція AP. Поки точно не відомо, скільки людей перебувало в них вночі. У місті Дуррес рятувальникам вдалось знайти живих підлітка та дитину, повідомили місцеві телеканали. Люди повідомляють про те, що під завалами залишаються їхні родичі, з якими їм вдалося поговорити телефоном, передає агенція Reuters.
Влада закликала людей у найбільш постраждалих районах не повертатись у свої будинки та не користуватись автомобілями, щоб дати вільний доступ аварійному транспорту. Багато людей повідомили про тріщини в будинках. У містах Дуррес і Фуше-Круя солдати встановлюють намети, в яких будуть ночувати постраждалі.
"Це драматичний момент, коли нам слід зберігати спокій, залишатися поруч один з одним, щоб впоратися з цим шоком", - заявив прем'єр-міністр країни Еді Рама.
Землетрус магнітудою 6,3 за шкалою Ріхтера стався на західному узбережжі Албанії 26 листопада близько 4 ранку за місцевим часом. Його епіцентр зареєстрували за 10 кілометрів на північ від портового міста Дуррес і за 30 кілометрів на захід від Тирани. Загалом було зафіксовано близько 100 поштовхів. Через кілька годин землетрус магнітудою 5,4 стався в Боснії. Про постраждалих не повідомляється.
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