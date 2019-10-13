Землетрус в Албанії: щонайменше 16 загиблих і сотні поранених

Внаслідок потужного землетрусу в Албанії , який стався вранці у вівторок, 26 листопада, загинуло щонайменше 16 людей, поранення отримали 600 осіб. Дев'ять людей госпіталізовані з важкими травмами, повідомила міністерка охорони здоров'я Огерта Манастирлю.

Найбільше внаслідок землетрусу постраждало місто Дуррес, де загинуло десять людей, і Тумане, де були знайдені тіла п'ятьох осіб, повідомила міністерка оборони Ольта Джачка. Ще одна людина загинула, вистрибнувши з вікна у місті Курбін. При цьому в Дурресі живими були знайдені 42 людини. Рятувальники розшукують під завалами будинків тих, хто міг вижити. Як повідомляється, досі зберігається ризик нових підземних поштовхів.

Рятувальники виносять поранених людей у місті Тумане

Внаслідок землетрусу було зруйновано щонайменше три будинки, повідомляє агенція AP. Поки точно не відомо, скільки людей перебувало в них вночі. У місті Дуррес рятувальникам вдалось знайти живих підлітка та дитину, повідомили місцеві телеканали. Люди повідомляють про те, що під завалами залишаються їхні родичі, з якими їм вдалося поговорити телефоном, передає агенція Reuters.

Влада закликала людей у найбільш постраждалих районах не повертатись у свої будинки та не користуватись автомобілями, щоб дати вільний доступ аварійному транспорту. Багато людей повідомили про тріщини в будинках. У містах Дуррес і Фуше-Круя солдати встановлюють намети, в яких будуть ночувати постраждалі.

Рятувальники розшукують тих, хто міг вижити

"Це драматичний момент, коли нам слід зберігати спокій, залишатися поруч один з одним, щоб впоратися з цим шоком", - заявив прем'єр-міністр країни Еді Рама.

Землетрус магнітудою 6,3 за шкалою Ріхтера стався на західному узбережжі Албанії 26 листопада близько 4 ранку за місцевим часом. Його епіцентр зареєстрували за 10 кілометрів на північ від портового міста Дуррес і за 30 кілометрів на захід від Тирани. Загалом було зафіксовано близько 100 поштовхів. Через кілька годин землетрус магнітудою 5,4 стався в Боснії. Про постраждалих не повідомляється.