Земельна реформа: чому фермери образилися на Зеленського (відео)

Уряд України хоче відкрити ринок землі з 1 жовтня 2020 року. Законопроект викликав хвилю обурення серед фермерів. Чому вони виступають проти земельної реформи команди Зеленського і що вимагають натомість?
Фермер Анатолій Бойко зі своїми друзями - теж фермерами - нервують, адже треба встигнути, поки ще гарна погода. Але ще більше нервують через погані, як вони вважають, новини з Києва. Верховна Рада готується ухвалити закон про скасування мораторію на продаж землі сільгосппризначення. І державної, і пайової. Планується, що землю можна буде продавати на аукціонах. Для Анатолія це великий ризик. Він боїться, що втратить можливість обробляти близько 450 гектарів землі, які вже багато років орендує у держави. Що саме не влаштовує фермерів у земельній реформі?
Президент Зеленський пообіцяв до кінця року зняти мораторій на продаж сільськогосподарських земель. Для одних це гарна новина, для інших - не дуже. Хто виграє від ринку землі? Відповідь - у статті DW. (06.09.2019)
Володимир Зеленський заявив, що 2019 року в Україні проведуть земельну реформу та легалізують азартні ігри, зокрема дозволять відкривати казино у п'ятизіркових готелях. (08.08.2019)
В Україні мораторій на продаж аграрної землі діє вже 17 років. Українців це, на диво, не дуже турбує - зокрема завдяки кільком живучим міфам довкола цієї теми. Яким саме - дивіться у відео. (05.02.2019)