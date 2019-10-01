Земельна реформа: чому фермери образилися на Зеленського (відео)

Фермер Анатолій Бойко зі своїми друзями - теж фермерами - нервують, адже треба встигнути, поки ще гарна погода. Але ще більше нервують через погані, як вони вважають, новини з Києва. Верховна Рада готується ухвалити закон про скасування мораторію на продаж землі сільгосппризначення. І державної, і пайової. Планується, що землю можна буде продавати на аукціонах. Для Анатолія це великий ризик. Він боїться, що втратить можливість обробляти близько 450 гектарів землі, які вже багато років орендує у держави. Що саме не влаштовує фермерів у земельній реформі?

