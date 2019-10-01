 Земельна реформа: чому фермери образилися на Зеленського (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 01.10.2019

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Економіка

Земельна реформа: чому фермери образилися на Зеленського (відео)

Уряд України хоче відкрити ринок землі з 1 жовтня 2020 року. Законопроект викликав хвилю обурення серед фермерів. Чому вони виступають проти земельної реформи команди Зеленського і що вимагають натомість?

Пшеничне поле (AFP/Getty Images/S. Supinsky)

Чому українські фермери проти земельної реформи?

Фермер Анатолій Бойко зі своїми друзями - теж фермерами - нервують, адже треба встигнути, поки ще гарна погода. Але ще більше нервують через погані, як вони вважають, новини з Києва. Верховна Рада готується ухвалити закон про скасування мораторію на продаж землі сільгосппризначення. І державної, і пайової. Планується, що землю можна буде продавати на аукціонах. Для Анатолія це великий ризик. Він боїться, що втратить можливість обробляти близько 450 гектарів землі, які вже багато років орендує у держави. Що саме не влаштовує фермерів у земельній реформі?

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Досить міфів: хто виграє від скасування мораторію на продаж землі в Україні

Президент Зеленський пообіцяв до кінця року зняти мораторій на продаж сільськогосподарських земель. Для одних це гарна новина, для інших - не дуже. Хто виграє від ринку землі? Відповідь - у статті DW. (06.09.2019)  

Володимир Зеленський анонсував земельну реформу 2019 року

Володимир Зеленський заявив, що 2019 року в Україні проведуть земельну реформу та легалізують азартні ігри, зокрема дозволять відкривати казино у п'ятизіркових готелях. (08.08.2019)  

Головні міфи про мораторій на землю (відео)

В Україні мораторій на продаж аграрної землі діє вже 17 років. Українців це, на диво, не дуже турбує - зокрема завдяки кільком живучим міфам довкола цієї теми. Яким саме - дивіться у відео. (05.02.2019)  

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В Україні з 2002 діє мораторій на продаж землі. Депутати замість того, щоб писати закони про ринок землі, щорічно продовжують мораторій. Деякі українці незгодні з цим, і Європейський суд з прав людини став на їхній бік. (20.12.2018)  

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