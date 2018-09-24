 Зелені обійшли СДПН та стали другою за популярністю партією в ФРН | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.10.2018

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Новини

Зелені обійшли СДПН та стали другою за популярністю партією в ФРН

За результатами опитування Trendbarometer, Зелені стали другою найпопулярнішою партією в ФРН, обійшовши соціал-демократів.

Зелені обійшли СДПН та стали другою найпопулярнішою партією в ФРН

СДПН втрачає позиції

Німецькі Зелені, за даними соціологічного опитування Trendbarometer, обійшли Соціал-демократичну партію Німеччини (СДПН) та стали другою за популярністю партією в ФРН. Про це в понеділок, 1 жовтня, повідомило агентство AFP. Зеленим симпатизують 17 відсотків опитаних, тоді як соціал-демократам - 16.

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Правопопулісти дедалі більше популярні в Німеччині, тоді як керівні консерватори та соціал-демократи втрачають підтримку. Про це свідчить опитування Deutschlandtrend. (21.09.2018)

У Німеччині рівень підтримки партій ХДС/ХСС, які представляє канцлерка Анґела Меркель, упреше з 2006-го впав до 29 відсотків. Утім, блок партій усе одно має найвищу підтримку населення порівняно з іншими. (29.07.2018)

Найпопулярнішою політичною силою в Німеччині залишається консервативний союз ХДС/ХСС, який підтримують 28 відсотків опитаних. За даними Trendbarometer, на четвертому місці за популярністю -"Альтернативна для Німеччини" (15 відсотків), за якою слідують Ліві (10 відсотків) та Вільна демократична партія (9 відсотків). При цьому 31 відсоток опитаних ще не визначився зі своїми політичними симпатіями або не планує голосувати.

Під час опитування дослідники також поставили питання про можливий політичний курс ХДС/ХСС. 28 відсотків опитаних є прихильниками більш консервативного курсу цієї політичної сили, тоді як 36 відсотків воліли би менш консервативного курсу. 31 відсоток виступають за зберження політики союзу партій незмінною.

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