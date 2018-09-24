Зелені обійшли СДПН та стали другою за популярністю партією в ФРН

Німецькі Зелені, за даними соціологічного опитування Trendbarometer, обійшли Соціал-демократичну партію Німеччини (СДПН) та стали другою за популярністю партією в ФРН. Про це в понеділок, 1 жовтня, повідомило агентство AFP. Зеленим симпатизують 17 відсотків опитаних, тоді як соціал-демократам - 16.

Найпопулярнішою політичною силою в Німеччині залишається консервативний союз ХДС/ХСС, який підтримують 28 відсотків опитаних. За даними Trendbarometer, на четвертому місці за популярністю -"Альтернативна для Німеччини" (15 відсотків), за якою слідують Ліві (10 відсотків) та Вільна демократична партія (9 відсотків). При цьому 31 відсоток опитаних ще не визначився зі своїми політичними симпатіями або не планує голосувати.

Під час опитування дослідники також поставили питання про можливий політичний курс ХДС/ХСС. 28 відсотків опитаних є прихильниками більш консервативного курсу цієї політичної сили, тоді як 36 відсотків воліли би менш консервативного курсу. 31 відсоток виступають за зберження політики союзу партій незмінною.