 Зеленському довіряє 65 відсотків українців - опитування | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.07.2019

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Зеленському довіряє 65 відсотків українців - опитування

Володимиру Зеленському довіряє 65 відсотків українців, не довіряє 27 відсотків, свідчать результати опитування групи "Рейтинг". За партію "Слуга народу" має намір голосувати майже половина виборців.

Володимиру Зеленському довіряють 65 відсотків українців - опитування

Володимиру Зеленському довіряють 65 відсотків українців - опитування

Президенту України Володимиру Зеленському довіряє 65 відсотків українців, не довіряє 27 відсотків, свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", що були оприлюднені у четвер, 11 липня.

Святославу Вакарчуку довіряє 25 відсотків опитаних, Дмитру Разумкову - 24 відсотки, Анатолію Гриценку - 23 відсотки, Юлії Тимошенко та Юрію Бойку - 22 по відсотки, Володимиру Гройсману та Ігорю Смешку - по 20 відсотків.

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Конфлікт на Донбасі, анексія Криму та відносини з Росією залишаються чи не найбільшими викликами, що стоять перед Україною. DW вивчила, як ця тема представлена в програмах провідних партій. (09.07.2019)

Завдяки наданню державних грошей партійні фінанси стали більш прозорими, але партії так і залишились лідерськими проектами. (09.07.2019)

Найменше респонденти довіряють Петру Порошенку -14 відсотків та Віктору Медведчуку - 12 відсотків.

До Ради проходять п'ять партій

Рейтинг також оприлюднив свіжі результати щодо електоральних уподобань українців за півтора тижні до позачергових виборів до Верховної Ради України. Так, згідно з опитуванням, п'ятивідсотковий бар'єр на виборах можуть подолати п'ять партій. Серед тих, хто визначився з вибором та піде голосувати, 47 відсотків опитаних підтримує партію "Слуга народу", 11,6 відсотка - "Опозиційну платформу - За життя", 8,2 відсотка - "Європейську солідарність", 6,6 відсотка - "Голос", 6,4 відсотка - ВО "Батьківщина".

Решта політичних сил набирають менше чотирьох відсотків. Так, партію "Сила і честь" готові підтримати 3,6 відсотка, "Опозиційний блок" - 3,2, партію "Українська стратегія Гройсмана" - 2,8, Радикальну партію - 2,5, ВО "Свобода" - 2,1 відсотка. 

Дослідження було проведено з 6 по 10 липня, було опитано дві тисячі респондентів, статистична похибка становить не більше 2,2 відсотка.

Нагадаємо, напередодні Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) опублікував дослідження, у якому повідомлялося, що до Верховної Ради можуть пройти шість партій.

Центральна виборча комісія (ЦВК) України зареєструвала виборчі списки 22 партій для участі у позачергових виборах до Верховної Ради, які відбудуться 21 липня.  

Дивитись відео 05:05

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  • Рефат Чубаров

    Під іншим прапором: політики, які змінили партію перед виборами до Ради

    Рефат Чубаров, "Сила і честь"

    Голова меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров йде до Верховної Ради під третім номером у списку партії Ігоря Смешка "Сила і честь". Нині Чубаров - депутат парламенту, обраний за списком "Блоку Петра Порошенка". До Ради четвертого і п'ятого скликань обирався за списком "Нашої України".

  • Андрій Парубій

    Під іншим прапором: політики, які змінили партію перед виборами до Ради

    Андрій Парубій, "Європейська солідарність"

    Спікер Верховної Ради восьмого скликання Андрій Парубій - другий у списку партії експрезидента Петра Порошенка "Європейська солідарність". До чинної Ради обрався за списком "Народного фронту", який нині через практично нульовий рейтинг відмовився від участі у виборах за списками. У "Народному фронті" п'ять років тому Парубій був четвертим номером.

  • Валентин Наливайченко

    Під іншим прапором: політики, які змінили партію перед виборами до Ради

    Валентин Наливайченко, "Батьківщина"

    Валентин Наливайченко, колишній голова Служби безпеки України (2006-2010, 2014-2015 рр.), є третім номером у списку партії "Батьківщина", яку очолює Юлія Тимошенко. До парламенту сьомого скликання у 2012 році він обирався за списком партії УДАР Віталія Кличка, при чому теж був у ньому третім номером. Як кандидат у президенти на виборах 2019 року отримав 0,22 відсотка голосів.

  • Сергій Тарута

    Під іншим прапором: політики, які змінили партію перед виборами до Ради

    Сергій Тарута, "Батьківщина"

    Політик і бізнесмен Сергій Тарута у нинішній Раді - позафракційний депутат, обраний у мажоритарному окрузі в Маріуполі. Його поява у списку "Батьківщини" (2-й номер) не стала несподіванкою, адже на президентських виборах 2019 року він зняв свою кандидатуру на користь лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко. На сайті ЦВК його називають безпартійним, хоча Тарута є засновником партії "Основа".

  • Ілля Кива

    Під іншим прапором: політики, які змінили партію перед виборами до Ради

    Ілля Кива, "Опозиційна платформа - За життя"

    Поява Іллі Киви у списку партії "Опозиційна платформа -За життя" на чолі з Юрієм Бойком, до якого входить чимало колишніх представників Партії регіонів, багатьох здивувала. Раніше Кива входив до "Правого сектора" і відзначився низкою скандальних заяв. Зокрема, він закликав до "насильницької українізації" Донбасу. Кива - екслідер Соцпартії України, вважається близьким до глави МВС Арсена Авакова.

  • Вікторія Сюмар

    Під іншим прапором: політики, які змінили партію перед виборами до Ради

    Вікторія Сюмар, "Європейська солідарність"

    Колишня журналістка Вікторія Сюмар п'ять років тому обралася до Ради за списком "Народного фронту" (7-й номер). У нинішній Раді вона очолює парламентський комітет з питань свободи слова та інформаційної політики. На цьогорічний виборах Сюмар балотується під 16-м номером за списками партії експрезидента Петра Порошенка "Європейська солідарність".

  • Тетяна Чорновол

    Під іншим прапором: політики, які змінили партію перед виборами до Ради

    Тетяна Чорновол, "Європейська солідарність"

    Тетяна Чорновол також є колишньою журналісткою і також мігрувала до "Європейської солідарності" з "Народного фронту". Вона - 27-й номер у списку. П'ять років тому у списку "Народного фронту" вона була другою. ЗМІ називають Чорновол близькою до депутата Сергія Пашинського - голови комітету з питань нацбезпеки і оборони в нинішній Раді і голови наглядової ради "Укроборонпрому".

  • Олена Сотник

    Під іншим прапором: політики, які змінили партію перед виборами до Ради

    Олена Сотник, "Сила і честь"

    Юристка і адвокатка Олена Сотник, другий номер у списку партії "Сила і честь" Ігоря Смешка, була обрана до чинної Верховної Ради за списком партії "Самопоміч" мера Львова Андрія Садового. Вона - серед кількох депутатів від "Самопомочі", які увійшли до чільної частини списку партії Смешка. Четвертий номер у ньому - Іван Мірошніченко, восьмий - Ірина Сисоєнко, обоє - депутатаи Ради від "Самопомочі"

    Автор: Максим Сидоржевський


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