Зеленському довіряє 65 відсотків українців - опитування

Президенту України Володимиру Зеленському довіряє 65 відсотків українців, не довіряє 27 відсотків, свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", що були оприлюднені у четвер, 11 липня.

Святославу Вакарчуку довіряє 25 відсотків опитаних, Дмитру Разумкову - 24 відсотки, Анатолію Гриценку - 23 відсотки, Юлії Тимошенко та Юрію Бойку - 22 по відсотки, Володимиру Гройсману та Ігорю Смешку - по 20 відсотків.

Найменше респонденти довіряють Петру Порошенку -14 відсотків та Віктору Медведчуку - 12 відсотків.

До Ради проходять п'ять партій

Рейтинг також оприлюднив свіжі результати щодо електоральних уподобань українців за півтора тижні до позачергових виборів до Верховної Ради України. Так, згідно з опитуванням, п'ятивідсотковий бар'єр на виборах можуть подолати п'ять партій. Серед тих, хто визначився з вибором та піде голосувати, 47 відсотків опитаних підтримує партію "Слуга народу", 11,6 відсотка - "Опозиційну платформу - За життя", 8,2 відсотка - "Європейську солідарність", 6,6 відсотка - "Голос", 6,4 відсотка - ВО "Батьківщина".

Решта політичних сил набирають менше чотирьох відсотків. Так, партію "Сила і честь" готові підтримати 3,6 відсотка, "Опозиційний блок" - 3,2, партію "Українська стратегія Гройсмана" - 2,8, Радикальну партію - 2,5, ВО "Свобода" - 2,1 відсотка.

Дослідження було проведено з 6 по 10 липня, було опитано дві тисячі респондентів, статистична похибка становить не більше 2,2 відсотка.

Нагадаємо, напередодні Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) опублікував дослідження, у якому повідомлялося, що до Верховної Ради можуть пройти шість партій.

Центральна виборча комісія (ЦВК) України зареєструвала виборчі списки 22 партій для участі у позачергових виборах до Верховної Ради, які відбудуться 21 липня.

Дивитись відео 05:05 Поділитись Парламентські вибори 2019: на кого орієнтується молодь (10.07.2019) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3Lpbs Парламентські вибори 2019: на кого орієнтується молодь (10.07.2019)