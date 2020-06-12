Зеленського не оштрафували за пиття кави у Хмельницькому

Хмельницький міськрайонний суд у п'ятницю, 19 червня, призупинив адміністративне провадження щодо президента України Володимира Зеленського за порушення карантину через відвідування кафе, коли це ще було заборонено.

Суд призупинив адміністративне провадження, бо потребує офіційного тлумачення Конституційним судом пункту 1 статті 105 Конституції України про користування президентом правом недоторканності на час виконання повноважень, повідомляє агенція "Українські Новини".

Суд встановив, що Зеленський має імунітет на час виконання повноважень президента і Конституційний суд має розтлумачити це право за зверненням Верховного суду.

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Відповідно, Хмельницький суд вирішив зупинити провадження у справі Зеленського і звернувся до Верховного суду, щоб той звернувся в Конституційний суд для офіційного тлумачення пункту 1 статті 105 Конституції.

Як повідомлялося, 3 червня президент України Володимир Зеленський разом з головним санітарним лікарем Віктором Ляшком та іншими посадовцями випили каву всередині зали кафе у Хмельницькому під час робочої поїздки. Вони зробили це в той час, коли в Україні ще було заборонено обслуговувати клієнтів у залах кафе та ресторанів через правила карантину.

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