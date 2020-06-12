 Зеленського не оштрафували за пиття кави у Хмельницькому | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.06.2020

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Новини

Зеленського не оштрафували за пиття кави у Хмельницькому

Суд у Хмельницькому призупинив адміністративне провадження щодо Володимира Зеленського. Раніше президент України порушив карантин через пиття кави у місцевому кафе, коли це ще було заборонено внаслідок карантину.

Суд не оштрафував президента Володимира Зеленського за поршення карантину

Суд не оштрафував президента Володимира Зеленського за порушення карантину, провадженя призупинено

Хмельницький міськрайонний суд у п'ятницю, 19 червня, призупинив адміністративне провадження щодо президента України Володимира Зеленського за порушення карантину через відвідування кафе, коли це ще було заборонено.

Суд призупинив адміністративне провадження, бо потребує офіційного тлумачення Конституційним судом пункту 1 статті 105 Конституції України про користування президентом правом недоторканності на час виконання повноважень, повідомляє агенція "Українські Новини".

Суд встановив, що Зеленський має імунітет на час виконання повноважень президента і Конституційний суд має розтлумачити це право за зверненням Верховного суду.

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Відповідно, Хмельницький суд вирішив зупинити провадження у справі Зеленського і звернувся до Верховного суду, щоб той звернувся в Конституційний суд для офіційного тлумачення пункту 1 статті 105 Конституції.

Як повідомлялося, 3 червня президент України Володимир Зеленський разом з головним санітарним лікарем Віктором Ляшком та іншими посадовцями випили каву всередині зали кафе у Хмельницькому під час робочої поїздки. Вони зробили це в той час, коли в Україні ще було заборонено обслуговувати клієнтів у залах кафе та ресторанів через правила карантину.

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