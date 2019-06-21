Зеленський їде з Банкової: яким буде новий Офіс президента (відео)

Бажання переїхати з будівлі Адміністрації президента Володимир Зеленський висловив одразу - ще в день своєї інавгурації. І от рівно через місяць його команда презентує не лише план реорганізації самої структури. А показує, як виглядатиме новий Офіс президента, який збираються перенести в будівлю Українського дому в Києві.