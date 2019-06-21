 Зеленський їде з Банкової: яким буде новий Офіс президента (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 21.06.2019

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Політика й суспільство

Зеленський їде з Банкової: яким буде новий Офіс президента (відео)

Геть з Банкової! Президент Зеленський переносить свою адміністрацію в Український дім. А як зараз виглядає його кабінет і скільки коштує обід в їдальні АП? Зеленський особисто провів екскурсію. Репортаж DW.

Володимир Зеленський не бажає працювати в будівлі на вулиці Банковій, яка з 1991 року була місцем роботи президентів України

Володимир Зеленський не бажає працювати в будівлі на вулиці Банковій, яка з 1991 року була місцем роботи президентів України

Бажання переїхати з будівлі Адміністрації президента Володимир Зеленський висловив одразу - ще в день своєї інавгурації. І от рівно через місяць його команда презентує не лише план реорганізації самої структури. А показує, як виглядатиме новий Офіс президента, який збираються перенести в будівлю Українського дому в Києві. 

DW.COM

Адміністрація президента в Києві - темне минуле будівлі на Банковій

Володимир Зеленський не перший, хто захотів перенести Адміністрацію президента з Банкової. Таке бажання вже висловлювали Віктор Ющенко та Петро Порошенко. Про особливості цієї будівлі та її історію - в матеріалі DW. (05.06.2019)  

Зеленський у Берліні: Меркель - на межі непритомності, але не через президента України

Нездужання Меркель стало одним з головних епізодів першого візиту Зеленського до Німеччини в якості президента України. Гість запевнив, що поруч з ним канцлерка ФРН - у безпеці. (18.06.2019)  

Коментар: "Граблі" Порошенка - для президента Зеленського

Три тижні президентства Володимира Зеленського перетворилися в дежавю - з друзями-призначенцями, їх дружинами з паспортами РФ і вірою нового глави держави у свою винятковість, вважає Сергій Руденко. (14.06.2019)  

Фактор "Приватбанку". Чого німецький бізнес очікує від Зеленського

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