Зеленський їде з Банкової: яким буде новий Офіс президента (відео)

Геть з Банкової! Президент Зеленський переносить свою адміністрацію в Український дім. А як зараз виглядає його кабінет і скільки коштує обід в їдальні АП? Зеленський особисто провів екскурсію. Репортаж DW.
Володимир Зеленський не бажає працювати в будівлі на вулиці Банковій, яка з 1991 року була місцем роботи президентів України
Бажання переїхати з будівлі Адміністрації президента Володимир Зеленський висловив одразу - ще в день своєї інавгурації. І от рівно через місяць його команда презентує не лише план реорганізації самої структури. А показує, як виглядатиме новий Офіс президента, який збираються перенести в будівлю Українського дому в Києві.
Володимир Зеленський не перший, хто захотів перенести Адміністрацію президента з Банкової. Таке бажання вже висловлювали Віктор Ющенко та Петро Порошенко. Про особливості цієї будівлі та її історію - в матеріалі DW. (05.06.2019)
Нездужання Меркель стало одним з головних епізодів першого візиту Зеленського до Німеччини в якості президента України. Гість запевнив, що поруч з ним канцлерка ФРН - у безпеці. (18.06.2019)
Три тижні президентства Володимира Зеленського перетворилися в дежавю - з друзями-призначенцями, їх дружинами з паспортами РФ і вірою нового глави держави у свою винятковість, вважає Сергій Руденко. (14.06.2019)