Зеленський і Путін проведуть двосторонню зустріч після саміту в Парижі

Двостороння зустріч президентів України та Росії Володимира Зеленського і Володимира Путіна пройде у Парижі у понеділок, 9 грудня, після переговорів лідерів "нормандської четвірки". Її тривалість буде залежати від самих глав РФ і України, повідомив помічник президента РФ Юрій Ушаков, передає агентство "Інтерфакс".

"Зустріч буде. Домовилися про неї. Все буде вписуватись у той формат, який запропонують організатори саміту - французи", - сказав він журналістам. "Очевидно, (зустріч Путіна і Зеленського відбудеться - Ред.) після завершення усіх заходів", - додав Ушаков.

На питання про те, як довго триватиме зустріч Зеленського і Путіна, помічник російського президента заявив: "Я не знаю. Це залежить від лідерів. Обмежень особливих немає".

За його словами, основною темою двосторонньої зустрічі стане втілення мінських домовленостей.

Згодом цю інформацію підтвердив заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко. За його словами, зустріч Зеленського і Путіна відбудеться після перемовин у "нормандському форматі", тому що "так домовилися лідери".

Нагадаємо, у понеділок, 9 грудня, у другій половині дня в Парижі почнеться зустріч лідерів країн "нормандського формату" (України, Німеччини, Франції та Росії). Спочатку відбудуться деякі двосторонні зустрічі, а після них буде саміт з усіма учасниками.