Зеленський і Путін привітали один одного з Новим роком

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, під час якої вони привітали один одного з Новим роком. Про це у вівторок, 31 грудня, Офіс президента України повідомив у офіційному Telegram-каналі.

Також, згідно з повідомленням, сторони привітали одна одну з проведеним "взаємним звільненням утримуваних осіб", яке відбулося 29 грудня, і укладенням контракту на транзит російського газу до ЄС територією України.

Повідомляється, що під час розмови Зеленський та Путін домовилися "негайно перейти до узгодження списків для звільнення українців, серед іншого і кримчан, які перебувають в Криму та на території Росії, і росіян, утримуваних в Україні". Водночас у повідомленні не зазначається жодних конкретних даних щодо можливої кількості учасників такого наступного обміну та його дати.

Також президенти висловили надію на досягнення повного припинення вогню вздовж лінії розмежування на Донбасі вже найближчим часом.

Нагадаємо, Зеленський та Путін вперше зустрілися особисто під час саміту "нормандської четвірки", що відбувся 9 грудня, у Парижі. Тоді президенти України та РФ провели двосторонні переговори - окремо від канцлерки ФРН Анґели Меркель (Angela Merkel) та президента Франції Еммануеля Макрона. Ця зустріч тривала більше години.

За підсумками спільних дев'ятигодинних перемовин лідери України, РФ, Німеччини та Франції погодили комюніке, яке передбачає, зокрема, припинення вогню на Донбасі й обмін полоненими "всіх на всіх". Крім того, сторони домовилися про розведення сил на Донбасі на трьох додаткових ділянках. Усі сторони висловили намір погодити "правові аспекти" особливого статусу місцевого самоврядування в ОРДЛО та прописати "формулу Штайнмаєра" в українському законодавстві. Також домовилися провести наступний саміт через чотири місяці, щоб, зокрема, обговорити "політичні та безпекові умови" місцевих виборів на Донбасі.