 Зеленський і Путін привітали один одного з Новим роком | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.12.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Зеленський і Путін привітали один одного з Новим роком

Під час телефонної розмови Зеленський та Путін привітали один одного з прийдешніми святами та успішним обміном полоненими.

Володимир Зеленський та Володимир Путін провели телефонну розмову

Володимир Зеленський та Володимир Путін провели телефонну розмову

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, під час якої вони привітали один одного з Новим роком. Про це у вівторок, 31 грудня, Офіс президента України повідомив у офіційному Telegram-каналі.

Також, згідно з повідомленням, сторони привітали одна одну з проведеним "взаємним звільненням утримуваних осіб", яке відбулося 29 грудня, і укладенням контракту на транзит російського газу до ЄС територією України.

Повідомляється, що під час розмови Зеленський та Путін домовилися "негайно перейти до узгодження списків для звільнення українців, серед іншого і кримчан, які перебувають в Криму та на території Росії, і росіян, утримуваних в Україні". Водночас у повідомленні не зазначається жодних конкретних даних щодо можливої кількості учасників такого наступного обміну та його дати.

Також президенти висловили надію на досягнення повного припинення вогню вздовж лінії розмежування на Донбасі вже найближчим часом.

DW.COM

Обмін утримуваними особами між Україною та самопроголошеними "ДНР" і "ЛНР" є "довгоочікуваним гуманітарним жестом", заявили канцлерка Німеччини Анґела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон. (29.12.2019)

В Офісі президента України Володимира Зеленського повідомили про завершення обміну утримуваними особами з сепаратистами Донбасу. (29.12.2019)

На саміті "нормандської четвірки" вперше зустрілися президенти України Володимир Зеленський та Росії Володимир Путін. Про що домовилися в Парижі та як проходили переговори, - у репортажі DW. (10.12.2019)

Нагадаємо, Зеленський та Путін вперше зустрілися особисто під час саміту "нормандської четвірки", що відбувся 9 грудня, у Парижі. Тоді президенти України та РФ провели двосторонні переговори - окремо від канцлерки ФРН Анґели Меркель (Angela Merkel) та президента Франції Еммануеля Макрона. Ця зустріч тривала більше години.

За підсумками спільних дев'ятигодинних перемовин лідери України, РФ, Німеччини та Франції погодили комюніке, яке передбачає, зокрема, припинення вогню на Донбасі й обмін полоненими "всіх на всіх". Крім того, сторони домовилися про розведення сил на Донбасі на трьох додаткових ділянках. Усі сторони висловили намір погодити "правові аспекти" особливого статусу місцевого самоврядування в ОРДЛО та прописати "формулу Штайнмаєра" в українському законодавстві. Також домовилися провести наступний саміт через чотири місяці, щоб, зокрема, обговорити "політичні та безпекові умови" місцевих виборів на Донбасі.

Дивитись відео 03:58

"Нормандський" саміт у Парижі: успіх без прориву (10.12.2019)

Аудіо й відео до теми

"Нормандський" саміт у Парижі: успіх без прориву (10.12.2019)  

Також за темою

Ukraine - Russland Gefangenenaustausch | Grenzübergang Mayorsk

Коментар FAZ: Москва має визнати себе стороною конфлікту на Донбасі 30.12.2019

Обмін утримуваними між Києвом і проросійськими сепаратистами на сході України є важливим символом, вважає оглядач Frankfurter Allgemeine Zeitung Петер Штурм.

Ukraine Kiew PK Präsident Selenskyj

Зеленський: Я мав продуктивні телефонні розмови з Путіним 02.12.2019

Володимир Зеленський в інтерв'ю Spiegel online розповів про очікування від зустрічі "нормандської четвірки", газ, "Північний потік-2" і розмови з Путіним.

"Нормандський" саміт у Парижі: успіх без прориву (10.12.2019) 10.12.2019

Найскладніші теми "нормандського" саміту в Парижі залишились невирішеними: повернення Україні контролю над кордоном та місцеві вибори на Донбасі. Водночас домовились про обмін полоненими, припинення вогню та розведення військ. Чи можна говорити про успішність саміту в "нормандському" форматі?

Реклама

Докладно

2019-ий був роком Володимира Зеленського, який переміг на президентських виборах без будь-якого політичного досвіду

Рік України під знаком Зеленського

Перемога на президентських виборах Зеленського стала визначальною для України у 2019 році, вважає Сергій Руденко.  

Вартість житла у Німеччині зростає

У Німеччині стрімко зростають ціни на житло

У третьому кварталі вартість житла у Німеччині в середньому зросла майже на п'ять відсотків.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  