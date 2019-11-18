 Зеленський і Путін обговорили українські кораблі та газ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.11.2019

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Новини

Зеленський і Путін обговорили українські кораблі та газ

Під час телефонної розмови Володимир Зеленський наголосив на необхідності повернення озброєння, обладнання та документації, що перебували на повернутих Росією українських суднах.

Володимир Путін та Володимир Зеленський

Володимир Путін та Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський та глава РФ Володимир Путін у понеділок, 25 листопада, провели телефонну розмову. Як повідомив Офіс українського президента, Зеленський відзначив важливість нещодавнього повернення Росією українських кораблів. Водночас він наголосив на необхідності повернення всього озброєння, обладнання та документації, що перебували на цих суднах.

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Володимир Зеленський заявив, що Україна проаналізує стан трьох повернутих Росією кораблів. Також Київ звернеться до Москви, щоб вона повернула те, що зникло з кораблів, заявив президент України. (21.11.2019)

Замість майже трьох мільярдів доларів за рішенням Стокгольмского арбітражу "Газпром" може розрахуватися з "Нафтогазом" паливом, заявив виконавчий директор групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко. (25.11.2019)

Окрім того під час розмови сторони торкнулися питання газових переговорів у тристоронньому форматі за участі України, Росії та Європейського Союзу. У Кремлі, своєю чергою, повідомили, що президенти обговорили питання продовження транзиту і відновлення прямих поставок російського газу в Україну.

Розмова відбулась з урахуванням запланованого на 9 грудня 2019 року в Парижі саміту "нормандської четвірки" за ініціативою української сторони, додала пресслужба Кремля. У зустрічі у французькій столиці візьмуть участь лідери України, Росії, Німеччини та Франції.

Лідери чотирьох країн вперше зустрілися для переговорів щодо ситуації на Донбасі у 2014 році. Востаннє саміт "нормандської четвірки" відбувся восени 2016 року в Берліні.

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Генсек НАТО про повернення Україні кораблів та "Українагейт" (21.11.2019)

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