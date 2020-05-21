Зеленський і його сім'я заробили у 2019 році понад 28 мільйонів гривень 

Український президент Володимир Зеленський оприлюднив декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2019 рік. "Згідно з декларацією, доходи президента України Володимира Зеленського та членів його родини у 2019 році склали понад 28,6 мільйона гривень", - повідомляє у суботу, 30 травня, пресслужба глави держави.

Зазначається, що з травня 2019 року Володимир Зеленський не займається підприємницькою діяльністю та отримує заробітну плату виключно в Державному управлінні справами.

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Згідно з декларацією, сума одержаної Зеленським зарплати на посту глави держави з травня по грудень 2019 року склала 208 тисяч гривень.

Також Зеленський задекларував понад 4,4 мільйона гривень за продаж нерухомого майна в місті Києві, що належало його дружині. Крім того, родина президента здійснила продаж корпоративних прав усіх дванадцяти українських підприємств родині Сергія Шефіра на суму 246 тисяч гривень.

Найбільший дохід президент та його родина отримали від роялті та здачі в оренду квартири на території у Великій Британії. Володимир Зеленський навесні 2019 року позбувся акцій компанії Green Family LTD, а також усіх чотирьох торгових марок, які були зареєстровані у Російській Федерації, зазначається на сайті українського президента.

Згідно з декларацією, Зеленський і надалі залишається власником великої кількості торгових марок. А у 2019 році були зареєстровані ще дві торгові марки "Слуга народу" на його ім’я.

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Компанія PricewaterhouseCoopers провела у 2019 році оцінку декількох торгових марок. За даними відповідного звіту, вартість торгової марки "Вечірній квартал" становить понад 45 мільйонів гривень. Вартість торгової марки "Розсміши коміка" склала понда 14 мільйонів гривень. На підставі зробленої оцінки Володимир Зеленський отримав роялті від використання торгових марок у сумі 5 мільйонів, тому його доходи у порівнянні з попереднім роком зросли.

Також родина Зеленських одержала понад 3 мільйони гривень за надання в оренду квартири на території Великої Британії.

До українського бюджету родина Зеленських сплатила податки на суму 3 мільйони 600 тисяч гривень.