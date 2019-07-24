Зеленський ініціював звільнення Кличка з посади глави КМДА

Президент України Володимир Зеленський просить Кабінет міністрів внести подання на звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації (КМДА). Про це повідомив прессекретар прем'єр-міністра Володимира Гройсмана Василь Рябчук.

"Лист отримали. Зараз його обробляємо в установленому законом порядку", - цитує Рябчука агенція "Українські новини". Деталей речник глави уряду не повідомив.

Натомість прессекретарка Кличка Оксана Зінов'єва повідомила, що вони не отримували жодних офіційних повідомлень про наміри президента звільнити Кличка з посади голови КМДА, але не здивовані такою інформацією. "В принципі, нічого несподіваного. Вони заявляли про такі наміри", - сказала Зінов'єва, інформує "Інтерфакс-Україна".

Раніше у партії "Слуга народу" заявляли про наміри ініціювати новий законопроект про столицю, що передбачає поділ посад мера і голови Київської міської державної адміністрації. Перед цим плани розділення двох посад з Кличком обговорив Володимир Зеленський. У такому разі Кличко заявляв про намір ініціювати дострокові вибори мера Києва. Кличко був призначений головою КМДА в червні 2014 року.

У середу також стало відомо, що Віталія Кличка на 26 липня викликали на допит до Державного бюро розслідувань. Також у цей день директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявив про проведення розслідування можливого розкрадання під час будівництва нового пішохідного моста в Києві, який серед киян вже став відомий як "скляний міст" та "міст Кличка".