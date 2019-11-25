 Зеленський: Я не говорив з Путіним про саміт ″нормандської четвірки″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.11.2019

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Зеленський: Я не говорив з Путіним про саміт "нормандської четвірки"

Володимир Зеленський заявив, що не обговорював з Володимиром Путіним майбутній саміт "нормандської четвірки" у Парижі.

Володимир Путін та Володимир Зеленський - президенти Росії та України

Володимир Зеленський наполягає, що не обговорював з Путіним саміт "нормандської четвірки"

Президент України Володимир Зеленський не обговорював проведення майбутнього  саміту лідерів країн "нормандської четвірки" під час телефонної розмови з російським колегою Володимиром Путіним, яка відбулася напередодні. Про це він заявив у вівторок, 26 листопада, на спільній пресконференції з президенткою Естонії Керсті Кальюлайд у Талліні.

"Що стосується "нормандського формату", то ми поважаємо наших партнерів, і не обговорювали теми "нормандської зустрічі", тому що всі ці теми повинні обговорювати чотири лідери, і цей діалог буде 9 грудня", - заявив Зеленський.

Він зазначив, що темами розмови з Путіним були повернення українських військових кораблів, захоплених поблизу Керченської протоки, та газове питання.

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"Що стосується змісту нашої телефонної розмови, то ми обговорювали питання закінчення року і необхідності домовитися про підписання нового довгострокового газового договору. Для нас це пріоритет", - пояснив український президент, за словами якого, це питання є важливим не лише для України, але й для енергетичної безпеки всієї Європи.

Окрім того, у спільній заяві щодо подальшої співпраці двох держав Зеленський та Кальюлайд закликали Росію припинити окупацію Криму та агресію на Донбасі та підтвердили прагнення Києва до ЄС та НАТО. Президентка Естонії підтвердила незмінність підтримки суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Також президентка Естонії подарувала Зеленському велосипед.

Нагадаємо, що остання розмова Зеленського та Путіна відбулася у понеділок, 25 листопада. Як повідомив Офіс українського президента, Зеленський відзначив важливість нещодавнього повернення Росією українських кораблів. Водночас він наголосив на необхідності повернення всього озброєння, обладнання та документації, що перебували на цих суднах.

У Кремлі, своєю чергою, повідомили, що президенти обговорили питання продовження транзиту і відновлення прямих поставок російського газу в Україну.

Розмова відбулася з урахуванням запланованого на 9 грудня 2019 року в Парижі саміту "нормандської четвірки" за ініціативою української сторони, додала пресслужба Кремля.

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