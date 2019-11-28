Зеленський: Я мав продуктивні телефонні розмови з Путіним

Україна ніколи не погодиться на вибори на Донбасі, поки звідти не виведені "нелегальні збройні формування", заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю німецькому виданню Spiegel online, опублікованому в понеділок, 2 грудня. Глава української держави вважає, що вибори повинні відбутись за українськими законами. "Український закон виключає наявність озброєних груп. Всі українські партії повинні мати доступ до регіону, а також спостерігачі, журналісти, ОБСЄ, центральна виборча комісія. Якщо там будуть озброєні угруповання, жодна партія туди не поїде", - зазначив Зеленський.

За словами президента України, мінські угоди передбачають спочатку вибори, а потім контроль над кордоном, з чим він не згоден. Позиція українців прямо протилежна, і цю суперечність щодо мінських угод необхідно обговорити, заявив Зеленський.

Питання про відновлення контролю України кордону з Росією на Донбасі Зеленський назвав найскладнішим і висловив сумнів, що до його обговорення дійде черга на саміті в "нормандському форматі" 9 грудня, на якому він вперше зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним. Глава української держави охолодив надії на значне пом'якшення конфлікту з Росією і зауважив, що сконцентрується на питаннях обміну полоненими і припинення вогню в Донбасі.

Зеленський про "Північний потік-2"

Відповідаючи на питання видання про можливий характер першої особистої зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним, Зеленський відзначив продуктивність попередніх телефонних перемов з російським колегою. "Я мав три телефонні розмови і вони були продуктивні. Ми повернули утримуваних в Росії моряків і, крім того, політичних в’язнів. Про це йшлось у перших двох розмовах. У третій ми говорили про енергетичну безпеку Європи", - заявив Зеленський.

Щодо перспектив транзиту російського газу через Україну в Європу Зеленський заявив, що будівництво газопроводу "Північний потік-2" значно послабило позиції Києва на переговорах. За словами українського президента, європейські партнери стверджують, що це не політичний, а економічний проект, але він з цим не згоден. Однак, якщо "європейці допоможуть укласти новий договір про транзит газу, і Росія цьому не перешкоджатиме, то в аргументу Європи з'явиться підтвердження, що "Північний потік-2"- не політичний проект", сказав президент України.

Дивитись відео 11:57 Поділитись Контроль над кордоном є умовою проведення виборів на Донбасі: Ельмар Брок (04.10.2019) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3QkzP Контроль над кордоном є умовою проведення виборів на Донбасі: Ельмар Брок (04.10.2019)

Зеленський спростував наявність домовленостей з Трампом

Зеленський спростував наявність домовленостей з президентом США Дональдом Трампом про розслідування щодо кандидата в президенти США від Демократичної партії Джо Байдена. "Я не розмовляв з президентом США за принципом "я тобі - ти мені", - сказав Зеленський.

Він поскаржився на те, що "Українагейт" у США завдав шкоди іміджу України. Коли в США кажуть, що Україна корумпована, то це дуже жорсткий сигнал для всього світу - для Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Європи, сказав український президент. "Мені б хотілося, щоб Сполучені Штати зрозуміли - йдеться про зовсім іншу країну, ми зовсім інші люди", - зазначив Зеленський.

Президента США Дональда Трампа підозрюють у тому, що під час телефонної розмови з Зеленським в липні поточного року, він намагався змусити українського президента почати розслідування проти Джо Байдена, котрий є ймовірним суперником Трампа на майбутніх президентських виборах, і його сина Хантера Байдена. Як важіль тиску нібито використовувалися можливе запрошення Зеленського з візитом до США і військова допомога Україні на суму близько 400 мільйонів доларів.