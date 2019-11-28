 Зеленський: Я мав продуктивні телефонні розмови з Путіним | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.12.2019

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Зеленський: Я мав продуктивні телефонні розмови з Путіним

Володимир Зеленський в інтерв'ю Spiegel online розповів про очікування від зустрічі "нормандської четвірки", газ, "Північний потік-2" і розмови з Путіним.

Володимир Зеленський дав інтерв'ю німецькому виданню Spiegel online

Володимир Зеленський дав інтерв'ю німецькому виданню Spiegel online

Україна ніколи не погодиться на вибори на Донбасі, поки звідти не виведені "нелегальні збройні формування", заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю німецькому виданню Spiegel online, опублікованому в понеділок, 2 грудня. Глава української держави вважає, що вибори повинні відбутись за українськими законами. "Український закон виключає наявність озброєних груп. Всі українські партії повинні мати доступ до регіону, а також спостерігачі, журналісти, ОБСЄ, центральна виборча комісія. Якщо там будуть озброєні угруповання, жодна партія туди не поїде", - зазначив Зеленський.

За словами президента України, мінські угоди передбачають спочатку вибори, а потім контроль над кордоном, з чим він не згоден. Позиція українців прямо протилежна, і цю суперечність щодо мінських угод необхідно обговорити, заявив Зеленський.

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Питання про відновлення контролю України кордону з Росією на Донбасі Зеленський назвав найскладнішим і висловив сумнів, що до його обговорення дійде черга на саміті в "нормандському форматі" 9 грудня, на якому він вперше зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним. Глава української держави охолодив надії на значне пом'якшення конфлікту з Росією і зауважив, що сконцентрується на питаннях обміну полоненими і припинення вогню в Донбасі.

Зеленський про "Північний потік-2"

Відповідаючи на питання видання про можливий характер першої особистої зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним, Зеленський відзначив продуктивність попередніх телефонних перемов з російським колегою. "Я мав три телефонні розмови і вони були продуктивні. Ми повернули утримуваних в Росії моряків і, крім того, політичних в’язнів. Про це йшлось у перших двох розмовах. У третій ми говорили про енергетичну безпеку Європи", - заявив Зеленський.

Щодо перспектив транзиту російського газу через Україну в Європу Зеленський заявив, що будівництво газопроводу "Північний потік-2" значно послабило позиції Києва на переговорах. За словами українського президента, європейські партнери стверджують, що це не політичний, а економічний проект, але він з цим не згоден. Однак, якщо "європейці допоможуть укласти новий договір про транзит газу, і Росія цьому не перешкоджатиме, то в аргументу Європи з'явиться підтвердження, що "Північний потік-2"- не політичний проект", сказав президент України.

Дивитись відео 11:57

Контроль над кордоном є умовою проведення виборів на Донбасі: Ельмар Брок (04.10.2019)

Зеленський спростував наявність домовленостей з Трампом

Зеленський спростував наявність домовленостей з президентом США Дональдом Трампом про розслідування щодо кандидата в президенти США від Демократичної партії Джо Байдена. "Я не розмовляв з президентом США за принципом "я тобі - ти мені", - сказав Зеленський.

Він поскаржився на те, що "Українагейт" у США завдав шкоди іміджу України. Коли в США кажуть, що Україна корумпована, то це дуже жорсткий сигнал для всього світу - для Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Європи, сказав український президент. "Мені б хотілося, щоб Сполучені Штати зрозуміли - йдеться про зовсім іншу країну, ми зовсім інші люди", - зазначив Зеленський.

Президента США Дональда Трампа підозрюють у тому, що під час телефонної розмови з Зеленським в липні поточного року, він намагався змусити українського президента почати розслідування проти Джо Байдена, котрий є ймовірним суперником Трампа на майбутніх президентських виборах, і його сина Хантера Байдена. Як важіль тиску нібито використовувалися можливе запрошення Зеленського з візитом до США і військова допомога Україні на суму близько 400 мільйонів доларів.

Аудіо й відео до теми

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