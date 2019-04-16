 Зеленський чи Порошенко: як проголосує армія? (відео) | Новини й аналітика про Німеччину, Україну, Європу та світ | DW | 16.04.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Головна

Зеленський чи Порошенко: як проголосує армія? (відео)

У ЗСУ напередодні другого туру виборів президента України занепокоєні. Майже три тижні тому військові в зоні операції об'єднаних сил більше голосів віддали Володимиру Зеленському. Які настрої в армії нині?

Всупереч очікуванням більшість військових на Донбасі не підтримали Петра Порошенка в першому турі президентських виборів

Всупереч очікуванням більшість військових на Донбасі не підтримали Петра Порошенка в першому турі президентських виборів

Лічені дні залишаються до другого туру виборів. У Глухові, що в менше ніж 20 кілометрах від кордону з Росією, жарти кандидата в президенти та коміка Володимира Зеленського військовослужбовців ЗСУ не веселять, а заяви - лякають. Водночас серед військових та волонтерів є й ті, хто вважають: якщо Україна декларує європейські цінності, то голосувати за президента-корупціонера не варто. 

DW.COM

Чи справді за Порошенка створено нову армію? (відео)

Петро Порошенко переконаний, що в Україні за його президентства не просто оновлено, а навіть створено нову армію. Чи дійсно це так - фактчек DW. (21.03.2019)  

Палають арсенали в Ічні: Україна не засвоїла уроків Балаклії та Калинівки

Масштабна пожежа на складах боєприпасів поблизу міста Ічня Чернігівської області є четвертим подібним інцидентом після початку конфлікту на Донбасі. Чому Україна досі не зробила висновків? (09.10.2018)  

Криза у Керченській протоці: світ обурений діями Росії

У низці держав ЄС, у США та НАТО засудили агресивні дії РФ щодо українських суден у Керченській протоці. Європа закликає сторони до деескалації. Тим часом Європарламент обговорить нові санкції проти Росії. (26.11.2018)  

Чому дезертирство залишається проблемою української армії

В українській армії - близько п'яти відсотків дезертирів. Міноборони пропонує виключити їх зі складу ЗСУ, аби доукомплектувати військо. DW розбиралася, чи допоможе цей крок. (22.01.2019)  

Домагання в українській армії: жертва проти системи (відео)

Валерія - перша військова, яка публічно заявила про сексуальні домагання у Збройних силах України. Втім виявилося, що вона далеко не єдина жертва. (05.02.2019)  

Також за темою

Вибори 2019: армія України в очікуванні другого туру (16.04.2019) 16.04.2019

У ЗСУ напередодні другого туру виборів президента України занепокоєні. Адже військові в зоні операції об'єднаних сил у першому турі більше голосів віддали Володимиру Зеленському. Які настрої в армії нині?