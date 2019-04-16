Зеленський чи Порошенко: як проголосує армія? (відео)

Лічені дні залишаються до другого туру виборів. У Глухові, що в менше ніж 20 кілометрах від кордону з Росією, жарти кандидата в президенти та коміка Володимира Зеленського військовослужбовців ЗСУ не веселять, а заяви - лякають. Водночас серед військових та волонтерів є й ті, хто вважають: якщо Україна декларує європейські цінності, то голосувати за президента-корупціонера не варто.