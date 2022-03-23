Зеленський: Це - війна за незалежність, ми зобов'язані перемогти

Президент України Володимир Зеленський заявив, що нинішня війна проти Росії є війною за незалежність, у якій українці мають перемогти.

"Уже місяць минув. Ми витримали у шість разів довше, ніж планував ворог. Ніж російське командування доповідало російському президенту. Вони були впевнені, що Україна - це не держава. Вони були впевнені, що ми - не народ. Вони обманули самі себе. Але нам нема до них справи. Це - їхнє державне самогубство", - сказав він у відеозверненні в ніч на четвер, 24 березня - рівно місяць із дня початку російського вторгнення в Україну.

За словами Зеленського, українці у цій віні захищають своє життя, свободу та державу, а також дітей, а значить і майбутнє. "Це - війна за незалежність. І ми зобов'язані перемогти", - наголосив президент.

Він пообіцяв відбудувати "кожне місто, яке героїчно чинить спротив". "За кожний злочин ми притягнемо окупантів до відповідальності. Житомир і Суми, Київ і Чернігів, Харків і Маріуполь, Волноваха і Миколаїв, Охтирка і Гостомель, Херсон і Одеса, Ізюм і Донецьк, і Луганськ, і Чорнобаївка..., – перерахував Зеленський. - Усі наші люди будуть жити у вільній Україні. Після нашої перемоги. Яка настане тим швидше, чим більше ми будемо всі в єдності. У єдності! На полі бою і на політичних посадах, на мітингах, на самітах, у роботі та у спілкуванні з людьми. Усіма своїми діями ми маємо спонукати Росію шукати мир. Усіма своїми діями ми маємо наближати перемогу свободи", - заявив президент.

Звернення до світу та - окремо - до росіян

Він також звернувся англійською мовою до жителів різних країн світу з закликом виходити на антивоєнні акції протесту. "Ми всі маємо зупинити Росію. Світ має зупинити війну. Я дякую всім, хто виступає на підтримку України. На підтримку свободи. Але війна триває. Терористичні акти проти мирних мешканців тривають. Уже місяць! Так довго! Це розбиває мені серце, серця всіх українців та кожної вільної людини на планеті. Ось чому я прошу вас виступити проти війни!" - закликав президент.

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Після цього він звернувся до росіян російською. "Ми робимо все, щоб закінчити цю війну. І коли у нас це вийде - це буде, неодмінно, - ви будете впевнені, як мінімум, в одному: ваших дітей більше не відправлять помирати на нашу землю", - наголосив Зеленський. "Ви, громадяни Росії, теж зацікавлені у мирі. Врятуйте своїх синів від війни. Розповідайте правду про війну. І якщо можете покинути Росію, щоб не віддавати ваші податки на війну, зробіть це", - резюмував він.

Очікування серйозних кроків від НАТО, ЄС та Великої сімки

Зеленський також заявив, що Україна чекає серйозних кроків від НАТО, ЄС та країн Великої сімки, саміти яких відбудуться найближчими днями. "24 березня в Європі, в Брюсселі, відбудуться одразу три важливі саміти. Важливі для безпеки кожного з нас. Саміт НАТО. Саміт Євросоюзу. Саміт "Великої сімки". Я впевнений, люди продемонструють, як вони нас підтримують. Але підтримати свободу повинні і політики. Усі вони. Вони повинні підтримати боротьбу за життя. Ми чекаємо серйозних кроків. Від НАТО, ЄС та "Великої сімки", - заявив Зеленський.