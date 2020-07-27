Зеленський хоче створити міжнародну платформу щодо Криму

Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів України взяти участь у створенні міжнародної платформи для захисту прав жителів Криму і деокупації півострова, який 2014 року з порушенням норм міжнародного права анексувала Російська Федерація. Таку пропозицію Зеленський зробив у середу, 23 вересня, в своєму відеовиступі на пленарному засіданні 75-ї сесії Генасамблеї ООН.

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"Користуючись нагодою, хочу запросити наших друзів до участі в створенні міжнародної "Кримської платформи" з метою спільних дій для захисту прав кримчан і деокупації півострова", - сказав він, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

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Зеленський також закликав підтримати оновлену резолюцію "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, Україна", що буде винесена на розгляд Генеральної Асамблеї до кінця 2020 року.

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"Найголовніше: питання Криму та Донбасу не повинні стати звичними елементами міжнародного пейзажу, де тільки доповіді, тематичні зустрічі та протокольні заяви до річниці окупації будуть вважатися достатньою формою міжнародної реакції. Навпаки - поки рана в центрі Європи кровоточить, біль буде відчувати весь світ. І єдиним рецептом ефективного лікування є лише деокупація Криму і Донбасу", - наголосив український президент.

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Ініціатива щодо міжнародного офісу з протидії пропаганді

Водночас Зеленський зазначав, що Україна готова ініціювати створення в Києві штаб-квартири міжнародного офісу з протидії дезінформації і пропаганді. "Україна, як одна з країн, яка з 2014 активно протидіє пропаганді та інформаційним атакам, готова ініціювати створення в Києві штаб-квартири міжнародного офісу з протидії дезінформації та пропаганді", - запевнив він.

Зеленський наголосив на небезпеці інформаційних загроз сучасного світу, коли "дезінформація і фейкньюз можуть впливати на світові ринки, біржі та навіть виборчий процес".