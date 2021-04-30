 Зеленський хоче ветувати закон про покарання за недостовірне декларування | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.06.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Зеленський хоче ветувати закон про покарання за недостовірне декларування

Ухвалений Верховною Радою закон послаблює систему декларування та покарання за кримінальні правопорушення в цій сфері, заявили в Офісі президента України. Внесені депутатами поправки роблять підписання закону неможливим.

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський ветуватиме ухвалений Верховною Радою законопроєкт №4651, який передбачає позбавлення волі за недостовірне декларування. Про це у четвер, 3 червня, повідомила пресслужба Офісу президента.

"Я не допущу знищення чи послаблення електронного декларування чиновників. Підписання закону в проголосованому у Верховній Раді вигляді неможливе. Це не те, чого очікують українці, й не те, що їм обіцяв я, внісши цей законопроект на розгляд парламенту", - наводить пресслужба слова Зеленського.

До ініційованого президентом законопрєкту депутати внесли правки, які змінили підходи до декларування активів, які є у володінні членів сімї декларанта, йдеться у повідомленні.  "Це даватиме змогу декларантам не зазначати у деклараціях рухоме та нерухоме майно, яким володіють чи користуються їхні родичі, якщо член сім'ї не надає інформацію про нього. За такі дії декларанти не будуть покарані", - наголошують у пресслужбі. Натомість зараз такі активи підлягають обов'язковому декларуванню в частині тих відомостей, які відомі або повинні бути відомі суб'єкту декларування.

"Проголосована норма даватиме змогу недобросовісному декларанту переписувати дорогі автівки, квартири, наприклад, на дружину, яка, за його словами, відмовляється надати йому документи про це майно, а отже, не декларувати його. Недобросовісні декларанти пояснюватимуть це тим, що член сім’ї нібито не подав інформацію в будь-якій формі. І за це декларант не буде притягнутий до кримінальної відповідальності", - йдеться у повідомленні. 

Крім того, в Офісі президента України назвали непропорційними та такими, що не матимуть належного стримувального ефекту депутатські поправки про запровадження покарання у вигляді обмеження волі за умисне неподання декларації чиновником.

"Кримінальна відповідальність за неподання декларації та внесення до неї завідомо недостовірних відомостей має бути достатньо суворою та передбачати можливість призначення покарання у вигляді позбавлення волі. Корупціонери повинні понести відповідальність згідно із законом", - наголосив Зеленський.

НАБУ і НАЗК закликали Зеленського ветувати законопроєкт

Раніше цього ж дня Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) та Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) закликали Зеленського ветувати ухвалений Радою законопроєкт.

"Початкова мета законопроєкту була правильною та необхідною. Проте замість того, щоб забезпечити позбавлення волі за брехню у декларації, Верховна Рада дозволила записувати коштовне майно на родичів. Отже, НАЗК вимушене просити президента накласти вето на цей закон", - зазначив голова НАЗК Олександр Новіков.

У НАБУ додали, що проголосований парламентом законопроєкт №4651 не лише ускладнює притягнення посадовців до кримінальної відповідальності, а й створює підґрунтя взагалі для його уникнення.

Водночас голова правління "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін заявив, що, відкоригувавши правками президентський законопроєкт, Рада "фактично знищила систему електронного декларування". Депутати проголосували поправку №50 Ігоря Фріса від "Слуги народу", "яка робить неможливим покарання за брехню щодо майна родичів, навіть, якщо декларант знає про майно", наголосив Шабунін. Він також додав, що завдяки іншій поправці №59 "депутати знесли покарання у вигляді позбавлення волі за умисне неподання декларацій".

 

Дивитись відео 20:59

Втрата безвізу, оновлення КСУ та незаконна ініціатива Зеленського - євродепутати в інтерв'ю DW (03.11.2020)

Аудіо й відео до теми

"КСУ вчинив конституційний переворот" - голова НАЗК Новіков (04.11.2020)  

Також за темою

German Galushchenko, Energieminister der Ukraine

Новий міністр енергетики: професіонал чи агент олігархів і популіст? 30.04.2021

Верховна Рада призначила міністром енергетики юриста, ексвіцепрезидента "Енергоатома" Германа Галущенка. Він уже заявив, що існує "реальна можливість" зменшити високі тарифи на електроенергію та газ.

Ukraine Kiew | Anti-Korruptions-Proteste | Verfassungsgericht

Як 2020 рік минув для боротьби з корупцією в Україні 24.12.2020

Володимир Зеленський вимагає від антикорупційних органів "посадок". Але у рік, що минув, влада в Україні не особливо допомагала борцям з корупцією.

Nationales Antikorruptionsbüro Ukraine

Коли незалежність НАБУ не дає спокою, або Що передбачає новий законопроєкт про Антикорупційне бюро 17.03.2021

Урядовий законопроєкт передбачає перепідпорядкування НАБУ та звільнення його нинішнього керівника. "Слуги народу" обіцяють його ухвалити. Антикорупціонери ж вважають це наступом на незалежність антикорупційної системи.

Реклама

Докладно

Мутації коронавірусу

Чому коронавірусів так багато й чому вони небезпечні?

Важливо, аби справді ефективні препарати були якомога швидше доступні в усьому світі.  

Жінки при владі - як це впливає на громаду?

Жінки при владі: матріархат у селі Великі Копані (відео)

У селі Великі Копані на Херсонщині всі керівні посади - у жінок. Куди поділись чоловіки та як жінки розвивають громаду?  