Зеленський хоче ветувати закон про покарання за недостовірне декларування

Президент України Володимир Зеленський ветуватиме ухвалений Верховною Радою законопроєкт №4651, який передбачає позбавлення волі за недостовірне декларування. Про це у четвер, 3 червня, повідомила пресслужба Офісу президента.

"Я не допущу знищення чи послаблення електронного декларування чиновників. Підписання закону в проголосованому у Верховній Раді вигляді неможливе. Це не те, чого очікують українці, й не те, що їм обіцяв я, внісши цей законопроект на розгляд парламенту", - наводить пресслужба слова Зеленського.

До ініційованого президентом законопрєкту депутати внесли правки, які змінили підходи до декларування активів, які є у володінні членів сімї декларанта, йдеться у повідомленні. "Це даватиме змогу декларантам не зазначати у деклараціях рухоме та нерухоме майно, яким володіють чи користуються їхні родичі, якщо член сім'ї не надає інформацію про нього. За такі дії декларанти не будуть покарані", - наголошують у пресслужбі. Натомість зараз такі активи підлягають обов'язковому декларуванню в частині тих відомостей, які відомі або повинні бути відомі суб'єкту декларування.

"Проголосована норма даватиме змогу недобросовісному декларанту переписувати дорогі автівки, квартири, наприклад, на дружину, яка, за його словами, відмовляється надати йому документи про це майно, а отже, не декларувати його. Недобросовісні декларанти пояснюватимуть це тим, що член сім’ї нібито не подав інформацію в будь-якій формі. І за це декларант не буде притягнутий до кримінальної відповідальності", - йдеться у повідомленні.

Крім того, в Офісі президента України назвали непропорційними та такими, що не матимуть належного стримувального ефекту депутатські поправки про запровадження покарання у вигляді обмеження волі за умисне неподання декларації чиновником.

"Кримінальна відповідальність за неподання декларації та внесення до неї завідомо недостовірних відомостей має бути достатньо суворою та передбачати можливість призначення покарання у вигляді позбавлення волі. Корупціонери повинні понести відповідальність згідно із законом", - наголосив Зеленський.

НАБУ і НАЗК закликали Зеленського ветувати законопроєкт

Раніше цього ж дня Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) та Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) закликали Зеленського ветувати ухвалений Радою законопроєкт.

"Початкова мета законопроєкту була правильною та необхідною. Проте замість того, щоб забезпечити позбавлення волі за брехню у декларації, Верховна Рада дозволила записувати коштовне майно на родичів. Отже, НАЗК вимушене просити президента накласти вето на цей закон", - зазначив голова НАЗК Олександр Новіков.

У НАБУ додали, що проголосований парламентом законопроєкт №4651 не лише ускладнює притягнення посадовців до кримінальної відповідальності, а й створює підґрунтя взагалі для його уникнення.

Водночас голова правління "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін заявив, що, відкоригувавши правками президентський законопроєкт, Рада "фактично знищила систему електронного декларування". Депутати проголосували поправку №50 Ігоря Фріса від "Слуги народу", "яка робить неможливим покарання за брехню щодо майна родичів, навіть, якщо декларант знає про майно", наголосив Шабунін. Він також додав, що завдяки іншій поправці №59 "депутати знесли покарання у вигляді позбавлення волі за умисне неподання декларацій".