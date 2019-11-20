 Зеленський у Відні назвав ″Північний потік-2″ викликом для енергобезпеки Європи | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.09.2020

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Зеленський у Відні назвав "Північний потік-2" викликом для енергобезпеки Європи

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Австрії назвав газопровід "Північний потік-2" викликом для енергетичної безпеки всієї Європи.

Володимир Зеленський та Александер Ван дер Беллен

Володимир Зеленський та Александер Ван дер Беллен

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 15 вересня, заявив, що газопровід "Північний потік-2" є викликом для енергетичної безпеки всієї Європи. На спільному брифінгу у Відні з канцлером Австрії Себастіаном Курцом він зазначив, що з владою Австрії у керівництва України різні погляди на ситуацію навколо будівництва "Північного потоку-2".

"Я розумію всі складнощі, всі інвестиції, я це відверто говорив. Як Себастіан зараз говорить, я розумію, що є і компанії, і податки. Але при всьому цьому я розумію, які є серйозні виклики через Nord Stream 2. І це не тільки енергетична безпека України, я поділився детально з Себастіаном, це буде питання енергетичної безпеки всієї Європи", - зазначив Зеленський. На його думку, Австрія могла б приділити питанню "Північного потоку-2" трохи більше уваги і подивитися на це питання з позиції України.

У свою чергу Курц зазначив, що влада Австрії і президент України "під різними кутами" розглядають питання будівництва "Північного потоку-2". "Тому що ми вважаємо, що диверсифікація в економіці - це завжди позитивний фактор. Ми з паном президентом у нашій особистій розмові це питання трохи з'ясували. Я вважаю, що між друзями важливо відкрито говорити на будь-які теми, навіть якщо ви дотримуєтеся протилежних або зовсім різних поглядів", - наголосив він.

Також Курц повідомив, що Австрія додатково виділить мільйон євро у вигляді гуманітарної допомоги для Донбасу, котрий страждає від війни. "Ми знаємо, що Україна продовжує перебувати в складній ситуації на сході країни. Тому Австрія свою гуманітарну допомогу не тільки продовжить, а й розширить і збільшить. Ми вже надали велику допомогу Сходу України, а тепер додатковий мільйон євро ми інвестуємо у вигляді гуманітарної допомоги", - сказав він.

В очікуванні австрійських інвестицій

У Відні Зеленський заявив, що очікує участі австрійських компаній у конкурсах на концесію морських портів України та приватизацію державних банків, а також запрошує їх упроваджувати свій досвід, технології та інвестувати у великі проєкти в Україні.

"Я буду радий вітати участь Австрії в конкурсах про концесію морських портів і приватизацію державних банків України", - сказав він на спільному брифінгу з президентом Австрії Александером Ван дер Белленом. Зеленський повідомив, що в рамках свого візиту запросить австрійські компанії впроваджувати досвід, технології та інвестиції у великі проєкти в Україні: будівництво нових автодоріг, тунелів, гірськолижну інфраструктуру, енергетику, переробку сміття і багато інших напрямів.

У присутності президента Зеленського та Ван дер Беллена у Відні було підписано низку двосторонніх документів. Зокрема, міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов і виконавчий директор організації охорони навколишнього середовища GLOBAL 2000 Аґнес Цаунер (Agnes Zauner) підписали угоду про співпрацю в галузі підтримки дітей та сімей у Харківській області між Харківською обласною державною адміністрацією та Австрійською природоохоронною організацією GLOBAL 2000, яка реалізовує гуманітарний проект "Діти Чорнобиля". Аналогічний договір підписали Цаунер і голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

Крім того, було підписано угоду про співпрацю між Київською областю і Федеральною землею Нижня Австрія щодо поглиблення дружніх відносин.

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