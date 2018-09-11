Зеленський у Брюсселі: нові друзі та не завжди за протоколом

Володимир Зеленський вирішив не чекати довго, аби розставити усі крапки над "і" у питанні своїх зовнішньополітичних пріоритетів. І зробив він це найбільш наочним способом - здійснивши свій перший закордонний візит до Брюсселя, міста, де розташовані центральні інституції Євросоюзу та НАТО.

Курс на членство в ЄС і НАТО

"Стратегічний курс України на досягнення повноцінного членства в ЄС і НАТО, як це закріплено в Конституції України, залишається незмінним", - саме з цієї заяви Зеленський розпочав свою промову в штаб-квартирі НАТО. Стоячи поряд з генсеком Альянсу Єнсом Столтенбергом, президент України пообіцяв робити все, аби наблизити вступ країни до НАТО, проте уточнив, що це залежить не лише від України: очевидний натяк на те, що Альянс поки не готовий приймати Київ до своїх лав.

Столтенберг також не уникнув натяків, коментуючи це питання. Він підтвердив, що НАТО залишається вірним своїй політиці "відкритих дверей", і додав, що жодна інша країна, крім тієї, яка прагне вступу, а також 29 держав-членів, не можуть втручатися у питання приєднання до Альянсу. Тут він, вочевидь, натякав на Росію.

Зеленський готовий втілити "Мінськ", але спершу…

Президент України заявив про свою готовність як вести переговори з Росією, так і втілювати мінські угоди. "Утім, ми спершу повинні бути готовими захистити себе і стати сильнішими в економічному, політичному та військовому вимірах", - зазначив Зеленський. Російську "збройну агресію" він при цьому назвав головним викликом євроатлантичній безпеці.

За словами українського лідера, 5 червня представники Києва озвучать на засіданні Тристоронньої контактної групи "пропозиції з приводу повернення до "Мінська". Зеленський зазначив, що не може поки назвати їх усі, навівши лише кілька, зокрема обмін полонених і намір побудувати міст у Станиці Луганській. Утім, усі кроки Києва Зеленський пообіцяв оприлюднити вже невдовзі.

Перед прес-конференцією Столтенберг і Зеленський провели двосторонню зустріч. А після того як поспілкувалися з пресою, взяли участь у засіданні Комісії Україна-НАТО на рівні послів держав-членів Альянсу. Це той формат, який не блокує Угорщина, адже після ухвалення у 2017 році в Україні закону про освіту Будапешт не дозволяє проводити засідання цієї комісії на політичному рівні. Зеленський у своєму виступі висловив надію на відновлення її роботи на всіх рівнях.

У Зеленського багато нових друзів

До обрання президентом ставлення до Зеленського в Брюсселі було обережним, адже в ЄС не знали, чого від нього чекати. Однак після перемоги на виборах почали позитивно реагувати на окремі його заяви.

Першу зустріч у Брюсселі Зеленський провів з головою Єврокомісії Жаном-Клодом Юнкером. Відкритим для преси було лише рукостискання. Зазвичай це не більше, ніж протокольна подія. Однак Юнкер, відомий своєю компанійськістю, одразу взяв неформальний тон: коли він вів Зеленського коридором Єврокомісії, то обійняв його однією рукою за плече.

Жан-Клод Юнкер по-дружньому зустрів Володимира Зеленського

Хоча під час рукостискання запитань від преси не передбачається, один з журналістів усе ж поцікавився, чи не сумує Юнкер за Порошенком. "У мене є новий", - відповів голова Єврокомісії. "Новий кращий за старого", - підхопив Зеленський.

Не менш тепло його зустрічав і Столтенберг. Під час рукостискання він йому щось активно розповідав. А виступ на прес-конференції розпочав зі слів "Дорогий друже Володимире".

На "ти" з протоколом

Зеленський навіть на посаді президента часто з'являється на публіці не в діловому одязі. Наприклад, під час брифінгу 3 червня він був у сорочці без краватки та піджака. До Брюсселя він все ж приїхав одягненим за протоколом: у костюмі та з краваткою. Хоча програма у нього була дуже напруженою - із зустрічами в центрі Брюсселя, потім в НАТО на околиці міста, а потім знову в центрі - на всі переговори він прибув практично без запізнень.

Утім, під час прес-конференції Зеленський не завжди суворо дотримувався протоколу. Коли Столтенберг згадав, що телефонував Зеленському привітати з обранням, президент України сказав: "Так". Генсек Альянсу, не звернувши на це уваги, продовжив: "І я хотів би привітати вас з перемогою особисто". "Дуже вам дякую", - одразу відповів Зеленський, після чого Столтенберг таки запнувся на пару секунд, здивовано поглянув на нього, кивнув головою і повернувся до своєї заготованої промови.

Зеленський одразу зазначив, що почне англійською. І хоча видно було, що йому непросто, він до кінця дочитав свою промову англійською. А на запитання журналістів вже відповідав українською.

Головна ціль Зеленського

Хоча Зеленський і назвав своїм зовнішньополітичним пріоритетом членство в ЄС і НАТО, нині, запевнив він, варто сфокосуватися на дечому іншому. "Зараз ми повинні зосередитися на нашій першочерговій цілі: імплементації внутрішніх реформ, які приведуть нашу країну ближче до стандартів НАТО", - зазначив Зеленський.

Ці слова не інакше як потішили Столтенберга, адже у НАТО дуже обережні у темі членства та куди більш охоче говорять про реформи. "Пане президенте, у вас є сильний мандат на впровадження ключових реформ", - зазначив Столтенберг. Передусім це боротьба з корупцією та посилення верховенства права. Генсек наголосив, що ці реформи зроблять Україну ближчою до НАТО. Також він закликав Зеленського імплементувати закон про національну безпеку. У своєму виступі президент України назвав це одним зі своїх першочергових завдань.

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