Зеленський: Усі українці розуміють, що таке Голокост

Кожний четвертий єврей, який загинув впродовж Другої світової війни, був українським євреєм. Про це у неділю, 26 січня, в коментарі Deutsche Welle сказав президент України Володимир Зеленський. У цей день відзначають 75-ту річницю звільнення концтабору "Аушвіц-Біркенау"

"Тому всі українці розуміють, що таке Голокост. Велика трагедія, тому ми тут", - сказав Зеленський під час візиту до Польщі, де він бере участь у пам'ятних заходах у місті Освенцім. Окрім того, зеленський має зустрітися з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

27 січня у світі згадують жертв Голокосту. В цей день у 1945 році радянські війська звільнили найбільший нацистський табір смерті "Аушвіц-Біркенау" поблизу польського міста Освенціма. Точна кількість загиблих в таборі невідома, оскільки багато документів були знищені. Більшість сучасних істориків вважають, що в "Аушвіці" знищили майже півтора мільйона людей, більшість з яких - євреї.

Нагадаємо, що в четвер, 23 січня, український президент із робочим візитом відвідав Ізраїль. Він планував взяти участь у Всесвітньому форумі пам'яті Голокосту, однак відмовився від цього, поступившись місцями української делегації людям, які пережили цю трагедію.

До цього Зеленський заявляв, що відвідає Ізраїль попри той факт, що в рамках пам'ятних заходів ізраїльська сторона не перебачила часу для виступу українського президента. Водночас можливість для виступу на форумі надали російському президенту Володимиру Путіну.