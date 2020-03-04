Зеленський: Уряд має досягнення, але українцям цього замало

Президент України Володимир Зеленський розкритикував роботу уряду Олексія Гончарука. Про це він сказав у своїй промові перед депутатами Верховної Ради у середу, 4 березня.

Виступаючи перед депутатами, Зеленський вказав на чимало позитивних досягнень уряду Гончарука. "Будемо об'єктивними - цей уряд має досягнення. Це зниження інфляції, облікові ставки НБУ, боротьба з тіньовими ринками, зокрема гральний бізнес та нелегальні АЗС, це початок приватизації державних підприємств, які розкрадали всі ці роки, це кредити малому і середньому бізнесу. Зменшення ролі держави в економіці", - сказав Зеленський, виступаючи у ВР, цитує "Інтерфакс-Україна".

Однак він зазначив: "Але правда в тому, що сьогодні українцям цього замало". За його словами, уряд Гончарука "був урядом нових облич, але облич замало, потрібні нові мізки, нові серця". Крім того, президент згадав і те, що в уряді Гончарука не було корупції на топ-рівні, однак "не красти - замало", додав він.

Прорахунки в економіці

Зеленський зокрема вказав на серйозні прорахунки та невиконанні завдання, поставленні перед урядом Олексія Гончарука. У виступі Зеленський згадав такі негативні економічні явища, як недовиконання бюджету. "За два місяці бюджет не виконано майже на 16 мільярдів гривень. Із них 13 - провал надходжень від митниці", - сказав Зеленський, На тлі цього президент наголосив, що митниця "має збирати гроші до скарбниці, а не лайки у Фейсбуці". Говорячи про митницю, Зеленський вказав на те, що оголошена раніше боротьба з контрабандою так і залишилася лише декларативним кроком, що не підтверджується фактами.

Іншими негативними факторам, з якими, на думку Зеленського, уряд Гочнарука не зміг впоратися, були істотне тривале падіння в промисловості, дефіцит у Пенсійному фонді та низка інших питань.

Зеленський також розритикував роботу правоохоронних органів, особливо у такій сфері як боротьба з корупцією.

Крім того, Зеленський наголосив на важливості перегляду, на його погляд, зависоких виплат членам наглядових рад державних компаній.

На завершення Зеленський закликав законодавців розглянути заяву про відставку Олексія Гончарука та його уряду.