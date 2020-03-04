 Зеленський: Уряд має досягнення, але українцям цього замало | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.03.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Зеленський: Уряд має досягнення, але українцям цього замало

У виступі перед депутатами ВР президент Володимир Зеленський звернув увагу на певні досягнення уряду Олексія Гончарука. Однак він вказав на істотні прорахунки й попрохав розглянути заяву Гончарука про відставку.

Frankreich Paris | Wolodymyr Selenskyj, ukrainischer Präsident (Reuters/C. Platiau)

Президент України Володимир Зеленський розкритикував роботу уряду Олексія Гончарука. Про це він сказав у своїй промові перед депутатами Верховної Ради у середу, 4 березня.

Виступаючи перед депутатами, Зеленський вказав на чимало позитивних досягнень уряду Гончарука. "Будемо об'єктивними - цей уряд має досягнення. Це зниження інфляції, облікові ставки НБУ, боротьба з тіньовими ринками, зокрема гральний бізнес та нелегальні АЗС, це початок приватизації державних підприємств, які розкрадали всі ці роки, це кредити малому і середньому бізнесу. Зменшення ролі держави в економіці", - сказав Зеленський, виступаючи у ВР, цитує "Інтерфакс-Україна".

Однак він зазначив: "Але правда в тому, що сьогодні українцям цього замало". За його словами, уряд Гончарука "був урядом нових облич, але облич замало, потрібні нові мізки, нові серця". Крім того, президент згадав і те, що в уряді Гончарука не було корупції на топ-рівні, однак "не красти - замало", додав він.

Прорахунки в економіці

Зеленський зокрема вказав на серйозні прорахунки та невиконанні завдання, поставленні перед урядом Олексія Гончарука. У виступі Зеленський згадав такі негативні економічні явища, як недовиконання бюджету. "За два місяці бюджет не виконано майже на 16 мільярдів гривень. Із них 13 - провал надходжень від митниці", - сказав Зеленський, На тлі цього президент наголосив, що митниця "має збирати гроші до скарбниці, а не лайки у Фейсбуці". Говорячи про митницю, Зеленський вказав на те, що оголошена раніше боротьба з контрабандою так і залишилася лише декларативним кроком, що не підтверджується фактами.

Іншими негативними факторам, з якими, на думку Зеленського, уряд Гочнарука не зміг впоратися, були істотне тривале падіння в промисловості, дефіцит у Пенсійному фонді та низка інших питань.

Зеленський також розритикував роботу правоохоронних органів, особливо у такій сфері як боротьба з корупцією.

Крім того, Зеленський наголосив на важливості перегляду, на його погляд, зависоких виплат членам наглядових рад державних компаній.

На завершення Зеленський закликав законодавців розглянути заяву про відставку Олексія Гончарука та його уряду.

DW.COM

Профільний комітет ВР рекомендує відставку Гончарука

Верховна Рада України може розглянути відставку Олексія Гончарука вже у середу. Відставка прем'єр-міністра має наслідком відставку всього складу уряду. (04.03.2020)  

Також за темою

Ukraine | Oleksiy Honcharuk

Верховна Рада України відправила прем'єра Гончарука у відставку 04.03.2020

Більшість народних депутатів Верховної Ради проголосували за відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука та його уряду. Раніше діяльність Кабміну під керівництвом Гончарука розкритикував Зеленський.

Ukraine Kiew Denys Shmygal, Minister für Kommunen

Гончарук подав у відставку, замість нього погоджено Шмигаля - депутати "СН" 03.03.2020

Заява про відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука надійшла 3 березня до Верховної Ради, повідомили депутати від фракції "Слуга народу". У фракції повідомили, що Зеленський пропонує на пост прем'єра Дениса Шмигаля.

Ukraine | Oleksiy Honcharuk

Як Олексій Гончарук у Верховній Раді звітував 21.02.2020

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук відзвітував у парламенті про роботу уряду за останні півроку та похвалився проведеним "аудитом держави". Опозицію ж вразили в звіті лише слова прем'єра "жесть" та "круто".

Реклама

Докладно

Лувр у Парижі був зачинений два дні через поширення коронавірусу

Які заходи світового масштабу скасували через коронавірус

По всьому світу через поширення коронавірусу скасовуються масові заходи і зачиняються музеї.  

Новий коронавірус вражає галузь авіаперевезень

Новий коронавірус вражає галузь авіаперевезень

Коронавірус може спричинити найбільшу кризу у галузі авіаперевезень з моменту фінансової кризи 2009 року  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  