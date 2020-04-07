Зеленський - українцям про карантин: Не перетворюйтеся на ображених дітей

Президент України Володимир Зеленський закликав українців із розумінням і відповідальністю поставитися до жорсткіших обмежень в період карантину, запроваджених урядом з 6 квітня, та запевнив, що ці заходи є виправданими.

"Сьогодні наша держава діє настільки жорстко, наскільки цього потребує розвиток ситуації. Наші дії абсолютно симетричні з більшістю країн Європи і світу", - сказав Зеленський у відеозверненні у вівторок, 7 квітня.

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"А санкції за порушення правил карантину, наприклад, в Італії становлять до 3 тисяч євро, у Франції - майже 4 тисячі євро, в Сінгапурі - до 10 тисяч доларів, а в Іспанії - до 30 тисяч євро", - йдеться у оприлюдненому на сайті президента зверненні.

Зеленський запевнив, що влада стоїть на сторожі демократичних цінностей і свобод, але, за його словами, є часи, коли пріоритетом стають здоров'я і життя цілої нації.

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"Сьогодні саме такий час. Давайте не перетворюватися на ображених дітей, яким під час застуди батьки заборонили їсти морозиво. Всі обмеження є лише тимчасовими незручностями, вони важливі й потрібні для вашої ж безпеки", - зазначив Зеленський.

Він закликав українців сприймати запроваджені обмеження як виклик. "Ми всі хочемо мати нормальне, людське літо. Не літо самоізоляції. А звичне. З морем, мандрівками, морозивом і засмагою. Давайте зробимо собі нормальне літо. Трішки побудемо вдома, не допустимо розповсюдження вірусу і потім обов'язково відзначимо нашу перемогу над недугою", - додав Зеленський.

Жорсткі заходи з 6 квітня

Як повідомлялося, в Україні з 6 квітня почали діяти жорсткіші карантинні обмеження. Зокрема, не можна виходити на вулицю без документів, що посвідчують особу. У громадських місцях заборонено перебувати без респіратора або захисної маски, а дітям до 14 років - без супроводу батьків чи родичів.

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Також заборонено пересуватися більш ніж по двоє людей, крім випадків службової необхідності та супроводу дітей. Не можна відвідувати дитячі та спортивні майданчики. Відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон дозволено лише для вигулу домашніх тварин чи у разі службової необхідності. Окрім того, українцям забороняється відвідувати заклади, що надають паліативну допомогу, соцзахисту та установ, які надають соціальні послуги.