Зеленський та інші зірки, які пішли в політику (фотогалерея)

Фаворит першого туру президентських виборів в Україні Володимир Зеленський - не єдиний, хто заради політики змінив звичну сферу діяльності. У фотогалереї DW - інші світові зірки, знайомі нам нині з політичного життя.
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