 Зеленський та Порошенко не звертались до ЦВК щодо дебатів в ″Олімпійському″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.04.2019

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Новини

Зеленський та Порошенко не звертались до ЦВК щодо дебатів в "Олімпійському"

Голова ЦВК та голова правління НСТУ повідомили, що дебати відбудуться 19 квітня на "Суспільному". У ЦВК наголосили, що ні Зеленський, ні Порошенко не звертались щодо проведення дебатів на "Олімпійському".

Кандидати в президенти України Петро Порошенко (л) та Володимир Зеленський

Кандидати в президенти України Петро Порошенко (л) та Володимир Зеленський

Центральна виборча комісія (ЦВК) не бачить підстав для внесення змін до своєї постанови, яка визначає місцем проведення теледебатів між кандидатами в президенти 19 квітня студію суспільного телебачення. Про це повідомила голова ЦВК Тетяна Сліпачук на брифінгу у вівторок, 9 квітня.

"Жоден зі штабів не звертався до ЦВК (щодо зміни постанови): ні письмово, ні усно", - пояснила Сліпачук, слова якої наводять "Українські новини". Вона наголосила, що згідно з законом "Про вибори президента України" дебати проводяться за рахунок державних коштів, і на сьогодні ЦВК не вбачає підстав для зміни постанови, яка "чітко відповідає міжнародним стандартам проведення теледебатів".

Голова правління Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ) Зураб Аласанія, присутній на брифінгу, повідомив, що дебати відбудуться на Суспільному телебаченні з 20:00 до 21:00 19 квітня. Вартість їх проведення складає 5,7 мільйона гривень. Аласанія також висловив сумнів, що до цих теледебатів технічно і логістично можливо встигнути провести ще одні дебати на стадіоні "Олімпійський" за рахунок виборчих фондів кандидатів.

Як повідомлялось, кандидат в президенти Володимир Зеленський закликав опонента Петра Порошенка провести дебати на "Олімпійському". Чинний президент відповів шоумену згодою і запропонував зустріч 14 квітня. Цю пропозицію Зеленський відхилив.

За результатами першого туру виборів глави держави Зеленського підтримали 30,24 відсотки виборців, Порошенка - 15,95 відсотків. Другий тур президентських виборів відбудеться в Україні 21 квітня.

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