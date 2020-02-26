 Зеленський та медіагрупи узгодили запуск незакодованих супутникових телеканалів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.02.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Зеленський та медіагрупи узгодили запуск незакодованих супутникових телеканалів

На зустрічі в Офісі президента представники провідних медіагруп та президент Володимир Зеленський погодили запуск у березні незакодованих супутникових версій провідних українських телеканалів.

Телебачення

Президент України Володимир Зеленський та представники чотирьох провідних українських медіагруп домовилися про запуск незакодованих супутникових версій українських телеканалів. Такої домовленості було досягнуто в п'ятницю, 28 лютого, під час зустрічі Зеленського з медійниками в Офісі президента.

Згідно з повідомленням на сайті президента, запуск незакодованих супутникових версій українських телеканалів має відбутися 16 березня. Під час зустрічі Зеленський наголосив, що це питання вільного доступу глядачів до українських телеканалів "стосується не лише бізнесу медіагруп, а й стратегічного захисту інформаційної безпеки України".

Особливо гостро аспект інформаційної безпеки стоїть у східних регіонах країни, де, за словами Зеленського, внаслідок кодування сигналу українських телеканалів альтернативою стало російське телебачення. І це стосується навіть підконтрольних Києву районів Донбасу.

DW.COM

В українському мінкульті вирішили "наблизити фінансування" Суспільного мовника, щоб він міг погасити борг перед медіакомпанією Euronews на майже 11 мільйонів євро, через який були заблоковані його рахунки. (28.02.2020)

Суспільний мовник України має сплатити майже 10,6 мільйона євро боргів перед компанією Euronews, успадкованих від колишньої державної Національної телекомпанії України. Рахунки "Суспільного" заблоковано. (28.02.2020)

Глава держави визнав, що нинішнє завдання української влади - домогтися того, щоб "люди мали можливість дивитися саме українське телебачення, особливо на тих територіях, до яких ми зараз не маємо іншого доступу, крім інформаційного", цитує Зеленського пресслужба президента.

Виважена міжнародна версія

Для вирішення нинішньої ситуації Зеленський також запропонував провайдеру ефірного цифрового телебачення "Зеонбуд" до 4 березня 2020 року вжити заходів для зміни модуляції сигналу. Це має розширити покриття цифровим телебаченням на території держави та полегшить доступ населення до телемовлення.

А вже з 16 березня українські телеканали мають запустити незакодовані міжнародні супутникові версії. Зеленський наголосив, що це має бути "виважена міжнародна версія і з пріоритетним контентом".

Крім того, оператори супутникового мовлення Xtra TV та Viasat мають розробити соціальні пакети супутникового телебачення з мінімальною абонплатою для соціально незахищених верств населення, повідомляє пресслужба Зеленського.

Дивитись відео 18:43

Володимир Бородянський про дезінформацію, канал для ОРДЛО та виступи українських артистів в Росії (18.02.2020)

Також за темою

Ukraine | Oleksiy Honcharuk

Гончарук зустрічався з Тігіпком, але у відставку не збирається 26.02.2020

Український прем'єр Олексій Гончарук прокоментував інформацію про те, що президент Володимир Зеленський нібито запропонував Сергію Тігіпку пост прем'єра.

Ukrainisches Parlament

Зеленський 4 березня скликає позачергове засідання Ради 28.02.2020

На вимогу президента України Володимира Зеленського український парламент збереться на позачергове засідання.

Ukraine Russland Krim Konflikt

Зеленський вирішив запровадити День спротиву окупації Криму 26.02.2020

День спротиву окупації АР Крим відзначатиметься щорічно 26 лютого, що передбачає відповідний указ президента України. Володимир Зеленський підписав цей документ цього ж дня.

Реклама

Докладно

Загострення в Ідлібі

Загострення в Ідлібі (фотогалерея)

В ООН заявляють, що масові переселення цивільних можуть призвести до найбільшої гуманітарної катастрофи 21 століття.  

Мед

Україна і ЄС на порозі нової суперечки - через мед

Євровиробники агропродукції підозрюють Україну в експорті до ЄС меду, розбавленого сиропом. Українці заперечують.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  