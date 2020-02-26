Зеленський та медіагрупи узгодили запуск незакодованих супутникових телеканалів

Президент України Володимир Зеленський та представники чотирьох провідних українських медіагруп домовилися про запуск незакодованих супутникових версій українських телеканалів. Такої домовленості було досягнуто в п'ятницю, 28 лютого, під час зустрічі Зеленського з медійниками в Офісі президента.

Згідно з повідомленням на сайті президента, запуск незакодованих супутникових версій українських телеканалів має відбутися 16 березня. Під час зустрічі Зеленський наголосив, що це питання вільного доступу глядачів до українських телеканалів "стосується не лише бізнесу медіагруп, а й стратегічного захисту інформаційної безпеки України".

Особливо гостро аспект інформаційної безпеки стоїть у східних регіонах країни, де, за словами Зеленського, внаслідок кодування сигналу українських телеканалів альтернативою стало російське телебачення. І це стосується навіть підконтрольних Києву районів Донбасу.

Глава держави визнав, що нинішнє завдання української влади - домогтися того, щоб "люди мали можливість дивитися саме українське телебачення, особливо на тих територіях, до яких ми зараз не маємо іншого доступу, крім інформаційного", цитує Зеленського пресслужба президента.

Виважена міжнародна версія

Для вирішення нинішньої ситуації Зеленський також запропонував провайдеру ефірного цифрового телебачення "Зеонбуд" до 4 березня 2020 року вжити заходів для зміни модуляції сигналу. Це має розширити покриття цифровим телебаченням на території держави та полегшить доступ населення до телемовлення.

А вже з 16 березня українські телеканали мають запустити незакодовані міжнародні супутникові версії. Зеленський наголосив, що це має бути "виважена міжнародна версія і з пріоритетним контентом".

Крім того, оператори супутникового мовлення Xtra TV та Viasat мають розробити соціальні пакети супутникового телебачення з мінімальною абонплатою для соціально незахищених верств населення, повідомляє пресслужба Зеленського.