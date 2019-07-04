 Зеленський та Ердоган домовилися про розширення економічної співпраці | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.08.2019

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Зеленський та Ердоган домовилися про розширення економічної співпраці

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав завершити переговори щодо зони вільної торгівлі. Президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається, що сторонам вдасться досягнути компромісу.

Зеленський і Ердоган домовилися про розширення економічної співпраці

Зеленський і Ердоган домовилися про розширення економічної співпраці

Президенти України Володимир Зеленський та Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у середу, 7 серпня, обговорили можливість введення вільної торгівлі (ЗВТ) та домовилися розширити торгово-економічне та інвестиційне співробітництво.

"Ми домовилися про подальше розширення торгово-економічного та інвестиційного співробітництва. Обсяги нашої двосторонньої торгівлі в 2018 році становили понад 4 мільярдів доларів. І я впевнений, що це далеко не межа нашого потенціалу", - заявив Зеленський під час спільного брифінгу з Ердоганом, передає агенція "Українські Новини".

Водночас глава турецький президент зазначив, що вважає за можливе домогтися зростання товарообігу до 10 мільярдів доларів на рік та закликав завершити переговори про створення зони вільної торгівлі між Україною і Туреччиною. "Нарешті настав час фіналізувати переговорний процес з укладання угоди про зону вільної торгівлі, переговори щодо якої тривають уже багато років", - цитує його агентство "Інтерфакс-Україна".

У свою чергу, Зеленський зазначив щодо ЗВТ: "Сподіваюся, що наші сторони якнайскоріше зможуть досягти компромісу в цьому питанні і підготувати всі необхідні документи".

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Під час переговорів глави обох держав також обговорили співробітництво в будівництві доріг, аеропортів, морських портів, співпрацю в оборонній, енергетичній і туристичній сферах та інші аспекти турецько-українських відносин. Президент України запросив турецький бізнес інвестувати в проекти в Україні, зокрема щодо відновленням інфраструктури Донбасу. "Очікуємо активної участі турецької сторони в міжнародному форумі з відновлення Донбасу, який ми плануємо провести вже восени в Маріуполі", - сказав Зеленський. 

Нагадаємо, у червні в МЗС України повідомляли, що угода про ЗВТ з Туреччиною готова на 99 відсотків. 7 та 8 серпня Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом у Туреччині, 7 серпня в Анкарі він зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, а 8 серпня у Стамбулі запланована його зустріч із Вселенським патріархом Варфоломієм. 

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