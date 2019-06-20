Зеленський створив Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 20 червня відповідним указом, створив Офіс президента України шляхом реорганізації та скорочення чисельності працівників Адміністрації президента України (АП). Указ оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

Як зазначається в документі, Офіс президента України є постійно діючим допоміжним органом, основним завданням якого є організаційне, правове, консультативне, інформаційне, експертно-аналітичне та інше забезпечення здійснення президентом України визначених конституцією України повноважень. Новостворений орган очолить керівник Офісу президента Україна.

До структури Офісу президента увійдуть, серед інших, речник президента України, керівник апарату, помічники і радники президента. Помічники і радники президента України призначаються на посади та звільняються з посад президентом України, який безпосередньо координує їх діяльність.

Також до структури Офісу належатиме низка департаментів, а також директоратів: з питань зовнішньої політики, національної безпеки та оборони, правової політики, юстиції та правоохоронної діяльності, економічної політики, регіональної політики та децентралізації, внутрішньої та гуманітарної політики та інформаційної політики.

Працівники адміністрації президента України, згідно з указом, мають продовжувати виконувати покладені на них посадові обов’язки до припинення в установленому порядку трудових відносин з ними. Указ набуває чинності з дня його опублікування.

Також Зеленський створив комісію з реорганізації АП, визначивши головою цієї комісії заступника керівника апарату Адміністрації - керівника Головного департаменту документального забезпечення Ігоря Стасенка.

Нагадаємо, що команда Володимира Зеленського розглядає можливість перенесення президентської адміністрації до будівлі Українського дому на Європейській площі в центрі Києва.