Зеленський сподівається на "потужну" зустріч з Трампом

Президент України Володимир Зеленський прибув до США для участі в 74-й сесії Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй (ООН). Про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу президента.

"Президент України прибув з робочим візитом до США для участі в 74-й сесії Генеральної Асамблеї ООН. Володимир Зеленський виступить з промовою під час загальних дебатів сесії Генасамблеї ООН, а також візьме участь в саміті з питань програмних цілей сталого розвитку", - сказано в ньому.

Одним із запланованих заходів президента України у Нью-Йорку стала зустріч з українською діаспорою у США. Президент подякував представникам української громади за підтримку України. "Ви - наші найкращі дипломати, ви справді наші лобісти. Ви захищаєте наш суверенітет, територіальну цілісність тут, у США, та в усьому світі. Ми вам дуже вдячні", - цитує Зеленського пресслужба Офісу президента.

Очікування від зустрічі з Трампом

Під час свого перебування у США Володимир Зеленський також планує низку двосторонніх зустрічей з лідерами інших держав, в тому числі з президентом США Дональдом Трампом. Президент України висловив сподівання, що ця зустріч буде продуктивною. "Я думаю, що у нас буде предметна, потужна зустріч", - зазначив Зеленський у Нью-Йорку, під час зустрічі з представниками української громади у США.

Президент наголосив, що Україні потрібна підтримка Сполучених Штатів. Також Володимир Зеленський висловив сподівання, що зустріч у "нормандському форматі" відбудеться найближчим часом і що на ній йтиметься про конкретні питання. "Ми хочемо з цієї зустрічі вийти з певними результатами про конкретні терміни припинення війни та повернення наших територій. Ми в це віримо, дуже цього хочемо і намагатимемося все це зробити", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що "нормандському форматі" переговорів щодо вирішення конфлікту на Донбасі беруть участь лідери або представники України, Росії, Німеччини та Франції. Востаннє переговори в "нормандському форматі" на рівні лідерів України, Німеччини, Франції та Росії відбулися в жовтні 2016 року в Берліні. У вересні президент США Дональд Трамп заявив про свою готовність приєднатися до переговорів у "нормандському форматі" щодо вирішення конфлікту на Донбасі.