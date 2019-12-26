 Зеленський: Списки на обмін утримуваними ще не повністю верифіковані | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.12.2019

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Новини

Зеленський: Списки на обмін утримуваними ще не повністю верифіковані

Україна та самопроголошені "республіки" Донбасу можуть обмінятися утримуваними особами 29 грудня. Утім, верифікація всіх осіб у списках на обмін ще повністю не завершена, повідомив Володимир Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський

Володимир Зеленський заявив про ймовірність звільнення українців 29 грудня

Звільнення незаконно утримуваних українців може відбутися 29 грудня повідомив у суботу, 28 грудня, президент України Володимир Зеленський. Утім, за його словами, досі не завершена процедура верифікації списків утримуваних осіб.

DW.COM

Суд в Одесі звільнив з-під варти 11 підозрюваних у скоєнні терактів, а у Харкові суд звільнив трьох засуджених за тероризм та обвинуваченого у вбивствах. Ці рішення ухвалили в рамках обміну полоненими зі сепаратистами. (28.12.2019)

На зустрічі лідерів "нормандської четвірки" сторони домовилися про обмін полоненими в форматі "всіх на всіх" до кінця року. Путін та Зеленський окремо провели перемовини, на яких обговорили й газове питання. (10.12.2019)

Росія наполягає на включенні в обмінний список трьох осіб, яких обвинувачують у скоєнні вибуху біля Палацу спорту в Харкові у 2015 році. Обвинувачені заперечують свою провину. Вирок мають оголосити 28 грудня. (26.12.2019)

За словами представника Росії у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі Бориса Гризлова, було домовлено про обмін полоненими у форматі "всіх встановлених на всіх встановлених". (23.12.2019)

"Повинен бути обмін (утримуваними особами. - Ред.) завтра (29 грудня). Ми чекаємо на це. Поки що не повністю завершена верифікація всіх людей", - сказав під час спілкування зі ЗМІ в Івано-Франківській області Зеленський, слова якого наводить пресслужба президента України.

Раніше українські суди ухвалили низку рішень, звільнивши з-під варти кілька підозрюваних у скоєнні злочинів, які, як очікується, будуть передані "ДНР" і "ЛНР" в рамках обміну.

Нагадаємо, про обмін утримуваними особами між Україною та невизнаними утвореннями "ДНР" і "ЛНР" у форматі "всіх встановлених на всіх встановлених" сторони домовилися в рамках Тристоронньої контактної групи (ТКГ) 23 грудня. Раніше принципової згоди щодо обміну було досягнуто під час саміту "нормандської четвірки" у Парижі 9 грудня.  Цей обмін, згідно з домовленостями, має відбутися до кінця 2019 року. Після саміту у Парижі Зеленський заявив, що на першому етапі на підконтрольну Києву територію можуть повернутися 72 особи.

Останній обмін полоненими між українською стороною і "ЛНР/ДНР" відбувся 27 грудня 2017 року. Тоді проросійські сепаратисти звільнили 73 полонених. Україна передала сепаратистам 233 з 306 осіб, які значилися в списках: решта були звільнені або відмовилися повертатися на території сепаратистських "республік".

Дивитись відео 03:58

"Нормандський" саміт у Парижі: успіх без прориву (10.12.2019)

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"Нормандський" саміт у Парижі: успіх без прориву (10.12.2019)  

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