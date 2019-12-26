Зеленський: Списки на обмін утримуваними ще не повністю верифіковані

Звільнення незаконно утримуваних українців може відбутися 29 грудня повідомив у суботу, 28 грудня, президент України Володимир Зеленський. Утім, за його словами, досі не завершена процедура верифікації списків утримуваних осіб.

"Повинен бути обмін (утримуваними особами. - Ред.) завтра (29 грудня). Ми чекаємо на це. Поки що не повністю завершена верифікація всіх людей", - сказав під час спілкування зі ЗМІ в Івано-Франківській області Зеленський, слова якого наводить пресслужба президента України.

Раніше українські суди ухвалили низку рішень, звільнивши з-під варти кілька підозрюваних у скоєнні злочинів, які, як очікується, будуть передані "ДНР" і "ЛНР" в рамках обміну.

Нагадаємо, про обмін утримуваними особами між Україною та невизнаними утвореннями "ДНР" і "ЛНР" у форматі "всіх встановлених на всіх встановлених" сторони домовилися в рамках Тристоронньої контактної групи (ТКГ) 23 грудня. Раніше принципової згоди щодо обміну було досягнуто під час саміту "нормандської четвірки" у Парижі 9 грудня. Цей обмін, згідно з домовленостями, має відбутися до кінця 2019 року. Після саміту у Парижі Зеленський заявив, що на першому етапі на підконтрольну Києву територію можуть повернутися 72 особи.

Останній обмін полоненими між українською стороною і "ЛНР/ДНР" відбувся 27 грудня 2017 року. Тоді проросійські сепаратисти звільнили 73 полонених. Україна передала сепаратистам 233 з 306 осіб, які значилися в списках: решта були звільнені або відмовилися повертатися на території сепаратистських "республік".