Зеленський скликає засідання РНБО через проблеми вугільної галузі

Президент України Володимир Зеленський скликає засідання Ради національної безпеки та оборони, яка розгляне проблеми у вугільній галузі. Про це він заявив у середу, 29 травня, після відвідування шахти "Лісова" на Львівщині, де внаслідок аварії загинули двоє гірників.

"Сталося велике горе - ми втратили двох людей. Ми сьогодні також почули про проблеми щодо умови праці шахтарів, умов безпеки. Розуміємо, що дуже складне питання. Тому скликаємо РНБО", - цитує Зеленського прес-служба адміністрації президента. Повідомляється, що засідання заплановано орієнтовно на 31 травня.

Зеленський також наголосив, що сім'ї двох шахтарів, які загинули минулої ночі, отримають підтримку від держави. "Уже прийнято рішення виділити по 100 тисяч гривень", - повідомив він, додавши, що особисто допоможе сім'ям загиблих у вирішенні житлового питання.

У ніч на 29 травня на шахті "Лісова" у селі Сілець Сокальського району Львівської області стався обвал породи, загинуло двоє гірників.