 Зеленський скликає засідання РНБО через проблеми вугільної галузі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.05.2019

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Зеленський скликає засідання РНБО через проблеми вугільної галузі

Після того, як через аварію у шахті на Львівщині загинуло двоє гірників президент України Володимир Зеленський скликав засідання Ради національної безпеки та оборони.

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський скликає засідання Ради національної безпеки та оборони, яка розгляне проблеми у вугільній галузі. Про це він заявив у середу, 29 травня, після відвідування шахти "Лісова" на Львівщині, де внаслідок аварії загинули двоє гірників.

"Сталося велике горе - ми втратили двох людей. Ми сьогодні також почули про проблеми щодо умови праці шахтарів, умов безпеки. Розуміємо, що дуже складне питання. Тому скликаємо РНБО", - цитує Зеленського прес-служба адміністрації президента. Повідомляється, що засідання заплановано орієнтовно на 31 травня.

DW.COM

Рятувальники витягли тіла всіх 17-ти загиблих гірників на шахті під Луганськом, де стався вибух, повідомила "влада" самопроголошеної "ЛНР". Причиною трагедії стало порушення норм техніки безпеки, кажуть у Києві. (27.04.2019)

Зеленський також наголосив, що сім'ї двох шахтарів, які загинули минулої ночі, отримають підтримку від держави. "Уже прийнято рішення виділити по 100 тисяч гривень", - повідомив він, додавши, що особисто допоможе сім'ям загиблих у вирішенні житлового питання. 

У ніч на 29 травня на шахті "Лісова" у селі Сілець Сокальського району Львівської області стався обвал породи, загинуло двоє гірників.

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