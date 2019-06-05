 Зеленський: Санкції - єдиний спосіб відновити територіальну цілісність України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.06.2019

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Зеленський: Санкції - єдиний спосіб відновити територіальну цілісність України

Президент України Володимир Зеленський у розмові з німецьким виданням Bild заявив, що санкції проти Росії є єдиним способом відносити територіальну ціліність та суверенітет України.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю німецькій газеті Bild, оприлюдненому у вівторок, 18 червня, заявив, що єдиним способом відновити територіальну цілісність України є санкції проти Росії. "Санкції є єдиним способом звільнити окупований регіон та відновити нашу територіальну цілісність та суверенітет... Якщо це не працює, механізм треба розширити", - заявив Зеленський.

За словами українського президента, в разі зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним він насамперед порушить питання окупованих Донбасу та Криму.

"Почнемо з того, що Донбас і Крим - це Україна", - заявив Зеленський і висловив сподівання, що Крим якнайшвидше повернеться до складу України. "Я дуже люблю Крим. Я бував там багато-багато разів. Це унікальне місце в Україні зі своєю природою та історією. Для мене Крим завжди був і залишається частиною України", - підкреслив президент.

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Як заявив Зеленський, Україна вже є частиної європейської родини, а найбільшим бажанням українського народу є європейська інтеграція. "Але ми усвідомлюємо, що маємо забезпечити переконливі результати, щоб приєднатися до спільного економічного, правового, митного та цифрового простору ЄС", - зазначив президент.

Також в інтерв'ю Зеленський розкритикував проект газогону "Північний потік-2". Газопровід, за словами глави держави, становить загрозу для енергетичної безпеки України і Європи.

Нагадаємо, що 18 червня Володимир Зеленський прибув до Берлін, де зустрінеться з канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель (Angela Merkel) та президентом країни Франк-Вальтером Штайнмаєром (Frank-Walter Steinmeier). Напередодні президент України відвідав з візитом Париж.

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