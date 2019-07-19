Зеленський: РФ має повернути українських моряків не в порядку обміну

Український президент Володимир Зеленський заявив, що питання обміну між Україною та Росією не поширюються на захоплених та арештованих РФ українських моряків, їх потрібно звільнити.
Президент України Володимир Зеленський наголосив, що питання обміну між Києвом і Москвою громадян, які перебувають під арештом або засуджені, не поширюються на захоплених в районі Керченської протоки та арештованих у РФ 24 українських військових моряків.
"Дивіться: ми не говоримо про обмін щодо наших моряків, яких нам повинні повернути", - наголосив Зеленський у п'ятницю, 19 липня, в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".
Крім того, він ще раз заявив, що Київ готовий звільнити заарештованого головного редактора "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського, якщо Москва одночасно звільнить засудженого українського кінорежисера Олега Сенцова.
"Якщо ми говоримо про добру волю і ми справді хочемо, щоб це сталося найближчим часом, ми готові Вишинського обміняти. Сенцов - це як приклад. Ми готові обміняти на Сенцова, але це - не розмінна монета", - сказав Зеленський.
Він наголосив, що кінцева мета України - повернення усіх утримуваних в РФ в'язнів, політв'язнів і військових українців. "Якщо це такі перші кроки - ми готові", - додав український президент.
Напередодні речниця Зеленського Юлія Мендель заявила, що в його офісі пропонують Кремлю одночасно звільнити Олега Сенцова та Кирила Вишинського.
Натомість, як повідомлялося, захоплених в районі Керченської протоки та заарештованих в Росії українських військових моряків Київ вважає військовополоненими і вимагає негайно їх звільнити. Міжнародний трибунал ООН з морського права 25 травня за клопотанням України зобов'язав Росію відпустити моряків і повернути захоплені кораблі.