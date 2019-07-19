Зеленський: РФ має повернути українських моряків не в порядку обміну

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що питання обміну між Києвом і Москвою громадян, які перебувають під арештом або засуджені, не поширюються на захоплених в районі Керченської протоки та арештованих у РФ 24 українських військових моряків.

"Дивіться: ми не говоримо про обмін щодо наших моряків, яких нам повинні повернути", - наголосив Зеленський у п'ятницю, 19 липня, в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

Крім того, він ще раз заявив, що Київ готовий звільнити заарештованого головного редактора "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського, якщо Москва одночасно звільнить засудженого українського кінорежисера Олега Сенцова.

"Якщо ми говоримо про добру волю і ми справді хочемо, щоб це сталося найближчим часом, ми готові Вишинського обміняти. Сенцов - це як приклад. Ми готові обміняти на Сенцова, але це - не розмінна монета", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що кінцева мета України - повернення усіх утримуваних в РФ в'язнів, політв'язнів і військових українців. "Якщо це такі перші кроки - ми готові", - додав український президент.

Напередодні речниця Зеленського Юлія Мендель заявила, що в його офісі пропонують Кремлю одночасно звільнити Олега Сенцова та Кирила Вишинського.

Натомість, як повідомлялося, захоплених в районі Керченської протоки та заарештованих в Росії українських військових моряків Київ вважає військовополоненими і вимагає негайно їх звільнити. Міжнародний трибунал ООН з морського права 25 травня за клопотанням України зобов'язав Росію відпустити моряків і повернути захоплені кораблі.