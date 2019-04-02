Зеленський розповів, як збирається перемагати на Донбасі

Кандидат у президенти і комік Володимир Зеленський вважає, що війну на Донбасі зупинити неможливо, і в ній можна лише програти, або виграти. Про це політик заявив, письмово відповідаючи на питання "Радіо Свобода", відповіді на які були оприлюднені у четвер, 4 квітня.

При цьому Зеленський вірить у можливу перемогу. "Війну зупинити неможливо. У війні ти або програєш, або виграєш. Ми можемо перемогти. Дипломатією, економічним зростанням та реальним зміцненням армії", - зазначив кандидат.

Він також заявив, що першим його указом в разі перемоги на виборах буде план щодо впровадження в Україні "справжнього народовладдя". "Також подам законопроекти "Про зняття недоторканності з президента України, народних депутатів і суддів", "Про імпічмент президента України", "Про відкликання народного депутата України", - запевнив Зеленський.

Дивитись відео 01:11 Поділитись Зеленський і Порошенко про переговори з Путіним (01.04.2019) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3G0m9 Зеленський і Порошенко про переговори з Путіним (01.04.2019)

На питання про те, які країни є головними стратегічними партнерами України, кандидат відповів, що Україна має співпрацювати з усіма державами, що не загрожують українській незалежності.

Він також запевнив, що "Крим - це Україна", а на Сході країни "віджали" українську територію. "Але це тимчасово", - додав кандидат щодо останнього твердження.

У четвер, 4 квітня, Центральна виборча комісія України (ЦВК) опублікувала на своєму сайті попередні офіційні результати опрацювання 100 відсотків електронних протоколів із даними про голосування на виборах президента України. Як зазначають у ЦВК, 30,24 відсотка виборців проголосували за шоумена і керівника студії "Квартал 95" Володимира Зеленського, 15,95 відсотка - за чинного президента України Петра Порошенка, 13,4 відсотка - за лідерку партії ВО "Батьківщина" Юлію Тимошенко. Таким чином, Зеленський і Порошенко виходять у другий тур голосування, який відбудеться 21 квітня.