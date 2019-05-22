 Зеленський розкритикував депутатів Ради за провал його законопроектів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.05.2019

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Новини

Зеленський розкритикував депутатів Ради за провал його законопроектів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що депутати, які не підтримали його виборчий законопроект, намагаються знову "пролізти" в Раду, і висловив сподівання на обрання нових політиків у мажоритарних округах.

Володимир Зеленський під час інавгурації у Верховній Раді

Володимир Зеленський під час інавгурації у Верховній Раді

Президент України Володимир Зеленський розкритикував депутатів Верховної Ради, які не проголосували за зміну виборчого законодавства.

"Старі політики обрали стару систему, бо лише вона дає їм шанс подовжити політичне життя. Вони розраховують за гроші та гречку знову пролізти до Верховної Ради. Але я переконаний, що вони помиляються. І навіть у мажоритарних округах ви оберете нових політиків, здатних змінити країну не на словах, а на ділі", - написав Зеленський у середу, 22 травня, на своїй сторінці у соцмережі Facebook, звертаючись до українців.

Раніше цього дня Верховна Рада на позачерговому засіданні відмовилася внести до порядку денного законопроекти президента Володимира Зеленського про зміну виборчого законодавства та про публічні закупівлі. Зміни до закону про публічні закупівлі також стосувалися виборчого процесу. Президентський законопроект змін до виборчого законодавства передбачав пропорційну систему за закритими списками та зниження прохідного бар'єра до Верховної Ради до трьох відсотків (з нинішніх п'яти відсотків).

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Перші законопроекти президента Володимира Зеленського про зміну виборчої системи і публічні закупівлі під час виборчого процесу не змогли навіть потрапити до порядку денного Верховної Ради. Репортаж DW. (22.05.2019)

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У пояснювальній записці до законопроекту зазначалося, що 60-денний термін до нових виборів "не залишає шансів на впровадження" пропорційної системи із відкритими списками, мовляв, це потребує великої кількості підготовчих змін.

У Зеленського не втрачають надію

Раніше представник президента в парламенті Руслан Стефанчук заявляв, що дострокові вибори вибори можуть відбутися і за старим законодавством, якщо Рада не підтримає президентський законопроект. "Якщо Верховна Рада не змінить (закон про вибори, - Ред.), то у нас немає іншого варіанту, тому що президент наділений лише правом законодавчої ініціативи, а не ухвалення законів", - наголосив Стефанчук, цитує агентство "Інтерфакс-Україна". Водночас він висловив сподівання, що ще є час знайти можливість і "спробувати все-таки змусити Верховну Раду попрацювати і запропонувати громадянам України нову якість політики і виборів".

Тим часом екс-президент України Петро Порошенко, коментуючи позачергове парламентське засідання, зазначив, що нинішні події у Раді, коли "тишком-нишком за дуже прискореним темпом намагалися змінити виборче законодавство" на користь закритих списків "точно не є виборчою реформою і точно не є тим, чого потребує Україна".

Дивитись відео 01:23

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