 Зеленський розглядає Кличка серед кандидатур на посаду голови КМДА - Богдан | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.07.2019

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Зеленський розглядає Кличка серед кандидатур на посаду голови КМДА - Богдан

Президент України розглядає кілька кандидатур на посаду очільника КМДА. Серед них і Віталій Кличко, каже глава Офісу президента Андрій Богдан.

Кличко - серед кандидатур на посаду голови КМДА

Кличко - серед кандидатур на посаду голови КМДА

Президент України Володимир Зеленський розглядає кілька претендентів на посаду голови Київської міської державної адміністрації (КМДА), зокрема і нинішнього її керівника, мера столиці Віталія Кличка. Про це під час пресконференції у Києві у вівторок, 30 липня, повідомив керівник Офісу президента Андрій Богдан.

"Наскільки мені відомо, на сьогодні є кілька кандидатур на посаду голови КМДА. Притому це політичне рішення і політична відповідальність президента", - зазначив Богдан, додавши, що серед претендентів і нинішній міський голова Києва.

"На зустрічах із паном Кличком я йому говорив, що він один із претендентів, оскільки він відома, публічна особа. Якщо народ і влада побачать, що змінилися справи в Києві, то його може бути перепризначено", - заявив Богдан.

Відповідаючи на запитання, чи перепризначать Кличка після його звільнення з посади голови КМДА, як того вимагає рішення Конституційного суду (КС) від 2003 року, Богдан заявив, що зазначене рішення КС не стосується законів про місцеві міськадміністрації і про місто Київ у їхній чинній редакції.

Як заявив Богдан, це рішення КС стосувалося ексмера Олександра Омельченка та законодавства 2003 року, яке відтоді було неодноразово змінено.

Богдан також нагадав, що згідно з Конституцією України, голову міської державної адміністрації призначає на посаду та звільняє президент України за поданням Кабінету міністрів України.

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