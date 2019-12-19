Зеленський підписав закон про перезавантаження ДБР

Президент України Володимир Зеленський підписав ініційований ним та ухвалений Верховною Радою закон "Про Державне бюро розслідувань", повідомляється на сайті Верховної Ради України. Згідно з опублікованою інформацією, цей закон із підписом президента було повернуто парламенту у вівторок, 24 грудня.

Директор ДБР Роман Труба вже відреагував на цю новину. Він нагадав, що з набранням чинності закону очільник Бюро та його заступники достроково припиняють повноваження.

"Це, звичайно, політична, а не правова норма. Тим не менш, переконаний: ми зробили те, що не зробив би ніхто - без жодної підтримки, менше, ніж за рік, запустили в роботу новий правоохоронний орган", - написав він у Telegram.

Нагадаємо, 3 грудня Верховна Рада підтримала президентський законопроєкт "Про Державне бюро розслідувань" щодо вдосконалення діяльності ДБР. У зв'язку зі суттєвою зміною повноважень директора ДБР із дня набуття чинності законопроєктом припиняються повноваження чинного голови ДБР Романа Труби та його заступників, і розпочинається процес перезапуску органу.

Упродовж п'яти днів після набрання законом чинності президент Володимир Зеленський має призначити тимчасового виконуючого обов'язків директора. Паралельно парламент, уряд та офіс президента формуватимуть нову комісію, яка повинна провести конкурс на постійну посаду директора впродовж наступних чотирьох місяців.