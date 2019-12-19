 Зеленський підписав закон про перезавантаження ДБР | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.12.2019

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Новини

Зеленський підписав закон про перезавантаження ДБР

Володимир Зеленський підписав закон "Про Державне бюро розслідувань". Після набрання ним чинності директор ДБР разом із своїми заступниками припиняють повноваження.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський підписав закон "Про Державне бюро розслідувань"

Президент України Володимир Зеленський підписав ініційований ним та ухвалений Верховною Радою закон "Про Державне бюро розслідувань", повідомляється на сайті Верховної Ради України. Згідно з опублікованою інформацією, цей закон із підписом президента було повернуто парламенту у вівторок, 24 грудня.

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Серед ухвалених також поправка про створення в Державному бюро розслідувань управління у справах Майдану, через яку голодувала адвокатка родин Небесної сотні. (03.12.2019)

Підпорядкування НАБУ і ДБР президентові загрожує незалежності цих органів, ухвалили судді КСУ. Водночас вони не заперечили скороченню кількості народних депутатів. (17.12.2019)

Директор ДБР Роман Труба вже відреагував на цю новину. Він нагадав, що з набранням чинності закону очільник Бюро та його заступники достроково припиняють повноваження.

"Це, звичайно, політична, а не правова норма. Тим не менш, переконаний: ми зробили те, що не зробив би ніхто - без жодної підтримки, менше, ніж за рік, запустили в роботу новий правоохоронний орган", - написав він у Telegram.

Нагадаємо, 3 грудня Верховна Рада підтримала президентський законопроєкт "Про Державне бюро розслідувань" щодо вдосконалення діяльності ДБР. У зв'язку зі суттєвою зміною повноважень директора ДБР із дня набуття чинності законопроєктом припиняються повноваження чинного голови ДБР Романа Труби та його заступників, і розпочинається процес перезапуску органу.

Упродовж п'яти днів після набрання законом чинності президент Володимир Зеленський має призначити тимчасового виконуючого обов'язків директора. Паралельно парламент, уряд та офіс президента формуватимуть нову комісію, яка повинна провести конкурс на постійну посаду директора впродовж наступних чотирьох місяців. 

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