Зеленський: Путін розуміє, що війну треба закінчити

Президент України Володимир Зеленський вважає, що на зустрічі в "нормандському форматі" в Парижі 9 грудня президент Росії Володимир Путін "зрозумів його". Про це Зеленський заявив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", оприлюдненому у вівторок, 11 лютого.

"Я впевнений, що він мене зрозумів, дуже прозоро зрозумів. Здається, що коли такий контакт, очі в очі, ти одразу розумієш, хто перед тобою, що за людина. Попри всі дані розвідки. Мені здається, що він мене зрозумів. І він розуміє, що треба закінчити цю війну", - сказав Зеленський.

Уточнення мінських домовленостей

Зеленський вважає, що Росія готова думати над уточненням мінських домовленостей, а припинення війни стане для РФ "перемогою над собою". "Я називаю це "гнучкість Мінська". Всі повинні зрозуміти. Мені здається, що Німеччина і Франція це зрозуміли. Мені здається, я відчув настрій, що Росія готова про це думати. На жаль, воно так звучить заплутано і дипломатично, але готова про це думати. Це вже хоч ниточка, можливість про це говорити, що, ну слухайте, так, як там записано, воно не працює", - сказав президент.

Як зазначив Зеленський, дискусії про порядок виконання мінських угод у їх нинішньому вигляді або дуже сильно обурюють суспільство всередині України, або дуже сильно не влаштовують Росію, або поза принципами Німеччини та Франції, які наполягають, що "давайте все по Мінську".

Вибори на Донбасі

За словами президента України, в нього є відчуття можливості проведення виборів на Донбасі восени цього року одночасно з місцевими виборами у всій країні. "Місцеві вибори, які відбуваються одночасно у всій країні, об'єднують країну. Це важливий для мене символ", - наголосив Зеленський.

Водночас він наголосив при цьому, що "вибори на Донбасі можливі лише після завершення там воєнних дій, виведення іноземних збройних формувань". "Наскільки це вірогідно? Якщо ми домовимося, все одно буде потрібно десь місяці три, як мінімум, щоб там на місці гарантувати безпеку для всіх - і для журналістів, і для ЦВК, для всіх спостерігачів. Я чомусь вірю, що це можливо, чомусь є таке відчуття", - сказав глава української держави.

При цьому багато що, за його словами, стане зрозуміло після саміту "нормандської четвірки", який заплановано на квітень. "Якщо там буде знову, скажімо так, хода на місці, шанси на місцеві вибори зменшаться в рази", - сказав Зеленський.

Обмін полоненими

Говорячи про обмін утримуваними особами, Зеленський зазначив, що "там довгі списки, їх треба розбивати". "На тій стороні понад 200 наших, а у нас тут десь 175-180. А це означає, що за раз їх усіх повернути неможливо через підготовку документів. Тому цей процес ділитиметься на кілька обмінів", - сказав він.

На думку українського президента, заморожування конфлікту "нічим не відрізнятиметься від того, що зараз відбувається". "Розведення по всій лінії - це довгий процес, який займе багато років. Настільки довгий, що навряд чи хтось із лідерів "Нормандії" ще залишиться на своїй посаді", - сказав Зеленський.