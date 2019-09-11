Зеленський про Рябошапку: Немає результату - до побачення

Президент України Володимир Зеленський вважає, що якщо генеральний прокуратур України Руслан Рябошапка не показав результату, то у такому разі він має піти з цієї посади.

"Я впевнений, що мене будуть питати: "Ай-ай-ай, не можна чіпати генпрокурора". Ми з ним пройшли шлях із передвиборної кампанії. Нехай там депутати голосують, як вони хочуть, але моя особиста думка дуже проста: немає результату - не повинен займати місце. З якими б хорошими побажаннями, очима, кроками і відкритим серцем ти не був, якщо немає результату - до побачення", - сказав президент України у Полтаві у четвер, 5 березня, цитує агенція "Українські новини".

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Ситуація в СБУ краща, ніж в ГПУ

Також Зеленський розкритикував роботу прокуратури, Служби безпеки України та Національного антикорупційного бюро. "Я вважаю, що СБУ, ГПУ і НАБУ не працюють на 100 відсотків. У НАБУ було більше часу, ніж у всіх цих органів - п'ять або шість років. Я вважаю, що це не результат для такого органу... Я дійсно вважаю, що Руслан (Рябошапка) - хороший фахівець щодо ГПУ, але він не показав результат... Я дійсно вважаю, що в СБУ краща ситуація, ніж у ГПУ - це моє враження", - заявив український президент.

Зеленський додав, що до виконувачки обов'язків директора Державного бюро розслідувань Ірини Венедиктової у нього поки немає питань, оскільки вона недавно займає посаду та для оцінки її роботи необхідний час.

Нагадаємо, 5 березня, Верховна Рада на спеціально скликаному позачерговому засіданні розгляне питання висловлення недовіри Рябошапці. З 2 січня 2020 року припинив існування інститут Генеральної прокуратури України (ГПУ), а з замість нього запрацював Офіс генерального прокурора. 29 серпня 2019 року український парламент проголосував за призначення генеральним прокурором України Руслана Рябошапку, який доти посідав пост заступника голови Офісу президента.