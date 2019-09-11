 Зеленський про Рябошапку: Немає результату - до побачення | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.03.2020

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Зеленський про Рябошапку: Немає результату - до побачення

На думку президента України Володимира Зеленського, Руслан Рябошапка - хороший фахівець, але він не показав результату на посаді генпрокурора.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський прокоментував питання можливої відставки генпрокурора Рябошапки

Президент України Володимир Зеленський вважає, що якщо генеральний прокуратур України Руслан Рябошапка не показав результату, то у такому разі він має піти з цієї посади.

"Я впевнений, що мене будуть питати: "Ай-ай-ай, не можна чіпати генпрокурора". Ми з ним пройшли шлях із передвиборної кампанії. Нехай там депутати голосують, як вони хочуть, але моя особиста думка дуже проста: немає результату - не повинен займати місце. З якими б хорошими побажаннями, очима, кроками і відкритим серцем ти не був, якщо немає результату - до побачення", - сказав президент України у Полтаві у четвер, 5 березня, цитує агенція "Українські новини".

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Ситуація в СБУ краща, ніж в ГПУ

Також Зеленський розкритикував роботу прокуратури, Служби безпеки України та Національного антикорупційного бюро. "Я вважаю, що СБУ, ГПУ і НАБУ не працюють на 100 відсотків. У НАБУ було більше часу, ніж у всіх цих органів - п'ять або шість років. Я вважаю, що це не результат для такого органу... Я дійсно вважаю, що Руслан (Рябошапка) - хороший фахівець щодо ГПУ, але він не показав результат... Я дійсно вважаю, що в СБУ краща ситуація, ніж у ГПУ - це моє враження", - заявив український президент.

Зеленський додав, що до виконувачки обов'язків директора Державного бюро розслідувань Ірини Венедиктової у нього поки немає питань, оскільки вона недавно займає посаду та для оцінки її роботи необхідний час.

Нагадаємо,  5 березня, Верховна Рада на спеціально скликаному позачерговому засіданні розгляне питання висловлення недовіри Рябошапці. З 2 січня 2020 року припинив існування інститут Генеральної прокуратури України (ГПУ), а з замість нього запрацював Офіс генерального прокурора. 29 серпня 2019 року український парламент проголосував за призначення генеральним прокурором України Руслана Рябошапку, який доти посідав пост заступника голови Офісу президента.

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