Зеленський проти Коломойського: що треба знати про "антиколомойський" закон (відео)

- Чому Коломойський вийшов сумним зі стриптиз-клуба?

- Чому?

- Тому що залишився без привата…

- Ти вважаєш, що це смішно?

Так Володимир Зеленський разом з "Кварталом 95" жартував у грудні 2018-го за пів року до своєї перемоги на президентських виборах. Нині йому, так само як і самому Ігорю Коломойському, вже не дуже смішно. Олігарх хоче повернути націоналізований у 2016 році "Приватбанк" або отримати компенсацію від держави. А президент прагне отримати гроші від МВФ та уникнути дефолту країни. Дивіться у поясненні DW простими словами про заплутаний конфлікт: