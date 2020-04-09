 Зеленський проти Коломойського: що треба знати про ″антиколомойський″ закон (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 09.04.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Політика й суспільство

Зеленський проти Коломойського: що треба знати про "антиколомойський" закон (відео)

Вибору в Зеленського немає: без грошей МВФ фінансову кризу, спричинену коронавірусом, Україні не подолати. Для цього йому потрібен закон, який вже прозвали "антиколомойським". Чому президент таки пішов проти олігарха?

Ukraine Lwiw | Wahlplakat mit Volodymyr Zelensky und oligarch Ihor Kolomoyskyi (Getty Images/AFP/Y. Dyachyshyn)

Чому Зеленському вже не смішно з Коломойського і "Приватбанку"

- Чому Коломойський вийшов сумним зі стриптиз-клуба?
- Чому?
- Тому що залишився без привата…
- Ти вважаєш, що це смішно?

Так Володимир Зеленський разом з "Кварталом 95" жартував у грудні 2018-го за пів року до своєї перемоги на президентських виборах. Нині йому, так само як і самому Ігорю Коломойському, вже не дуже смішно. Олігарх хоче повернути націоналізований у 2016 році "Приватбанк" або отримати компенсацію від держави. А президент прагне отримати гроші від МВФ та уникнути дефолту країни. Дивіться у поясненні DW простими словами про заплутаний конфлікт:

DW.COM

На краю прірви. Остаточне ухвалення "антиколомойського" закону під загрозою?

До "антиколомойського" законопроєкту внесено рекордні 16 тисяч правок. Цілком можливо, що Рада розглядатиме їх аж до осені. Це може поставити під питання вчасне отримання грошей від МВФ у розпал коронавірусної кризи. (07.04.2020)  

Повернення "ПриватБанку" Коломойському: у скільки це обійдеться українцям? (відео)

Якщо націоналізації дадуть задній хід і повернуть банк ексвласнику Ігорю Коломойському - у скільки це обійдеться українцям? (17.10.2019)  

"Антиколомойський" закон: український компроміс із МВФ щодо "Приватбанку"

Колишні власники "Приватбанку" намагаються повернути націоналізований 2016 року банк через суд. Це стало на заваді ухваленню нового кредиту МВФ для України. Вирішити питання має новий закон. Які в нього шанси? (26.03.2020)  

Українська економіка на карантині: чого від Зеленського хочуть підприємці (відео)

Підприємці закликають владу терміново приймати антикризові закони. Якої підтримки нагально потребує бізнес від держави, щоб зупинити епідемію банкрутств? (01.04.2020)  

Також за темою

Ukraine Lwiw | Wahlplakat mit Volodymyr Zelensky und oligarch Ihor Kolomoyskyi

"Антиколомойський" закон: що Зеленський має проти Коломойського (09.04.2020) 09.04.2020

Вибору в Володимира Зеленського немає: без грошей МВФ фінансову кризу, спричинену коронавірусом, Україні не подолати. Для цього йому потрібен закон, який вже прозвали "антиколомойським". Це має унеможливити повернення "Приватбанку" Ігорю Коломойському. Дивіться: простими словами про заплутаний конфлікт.

Реклама

Докладно

Ходити у рукавицях у магазин немає сенсу, якщо ви цими рукавицями все одно полізете у сумку чи у кишеню за гаманцем

Коронавірус: Оманлива безпека разових рукавиць

Рукавиці одноразового використання насправді не надто ефективні у захисті від коронавірусу.  

Ukraine Lwiw | Wahlplakat mit Volodymyr Zelensky und oligarch Ihor Kolomoyskyi (Getty Images/AFP/Y. Dyachyshyn)

"Антиколомойський" закон: Зеленський проти олігарха (відео)

Вибору в Зеленського немає: без грошей МВФ кризу від коронавірусу не подолати. Потрібен "антиколомойський" закон.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  