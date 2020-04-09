Зеленський проти Коломойського: що треба знати про "антиколомойський" закон (відео)

Вибору в Зеленського немає: без грошей МВФ фінансову кризу, спричинену коронавірусом, Україні не подолати. Для цього йому потрібен закон, який вже прозвали "антиколомойським". Чому президент таки пішов проти олігарха?
- Чому Коломойський вийшов сумним зі стриптиз-клуба?
- Чому?
- Тому що залишився без привата…
- Ти вважаєш, що це смішно?
Так Володимир Зеленський разом з "Кварталом 95" жартував у грудні 2018-го за пів року до своєї перемоги на президентських виборах. Нині йому, так само як і самому Ігорю Коломойському, вже не дуже смішно. Олігарх хоче повернути націоналізований у 2016 році "Приватбанк" або отримати компенсацію від держави. А президент прагне отримати гроші від МВФ та уникнути дефолту країни. Дивіться у поясненні DW простими словами про заплутаний конфлікт:
До "антиколомойського" законопроєкту внесено рекордні 16 тисяч правок. Цілком можливо, що Рада розглядатиме їх аж до осені. Це може поставити під питання вчасне отримання грошей від МВФ у розпал коронавірусної кризи. (07.04.2020)
Якщо націоналізації дадуть задній хід і повернуть банк ексвласнику Ігорю Коломойському - у скільки це обійдеться українцям? (17.10.2019)
Колишні власники "Приватбанку" намагаються повернути націоналізований 2016 року банк через суд. Це стало на заваді ухваленню нового кредиту МВФ для України. Вирішити питання має новий закон. Які в нього шанси? (26.03.2020)