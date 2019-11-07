 Зеленський просить уряд розробити ″стандарти новин″ для ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.11.2019

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Новини

Зеленський просить уряд розробити "стандарти новин" для ЗМІ

Володимир Зеленський доручив уряду розробити законопроєкти, які регулюватимуть діяльність ЗМІ в Україні.

Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ в рамках пресмарафону

Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ в рамках пресмарафону

Президент України Володимир Зеленський вимагає від уряду до кінця року написати та подати до Верховної Ради законопроєкт про вимоги і стандарти новин. Відповідний указ у суботу, 9 листопада, оприлюднила пресслужба президента.

Згідно із документом, Кабінет міністрів України має розробити та внести на розгляд Верховної Ради низку законопроєктів, які будуть регулювати діяльність масмедіа в країні. Ці законопроєкти мають містити "положення про вимоги і стандарти новин", механізми запобігання поширенню недостовірної інформації та її спростування, зазначається в тексті указу.

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Також Зеленський очікує від уряду розробку законопроєктів, які заборонять фізичним та юридичним особам країни-агресора володіти та фінансувати ЗМІ в Україні та посилить відоповідальність за порушення законодавства про інформацію.

Цю ініціативу українського президента вже розкритикував голова Національної спілки журналістів (НСЖУ) Сергій Томіленко. Він назвав пропозиції Зеленського "драконівськими" та такими, що не мають нічого спільного зі зміцненням держави.

"Зміни до інформаційного законодавства повинні проходити через широкі публічні дискусії. І знаходити підтримку і розуміння як у журналістів та медіадіячів, так і у міжнародних інститутів", - зазначив Томіленко.

Він упевнений, що пріоритетом для влади має бути  захист прав журналістів та створення економічних стимулів для розвитку масмедіа, а не кримінальна відповідальність для медійників.

Томіленко також зазначив, що чинне законодавство дає українським правоохоронцям достатньо повноважень для боротьби з недостовірною інформацією, маніпуляціями та впливом Росії на український інформаційний простір, а неефективність цієї боротьби є питанням компетентності чиновників і співробітників спецслужб.

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